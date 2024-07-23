Google отказалась от планов по отключению сторонних файлов cookie в Chrome
Google отказалась от своих давних планов по отключению сторонних файлов cookie в своем браузере Chrome. Компания объявила, что ищет новый путь обеспечения конфиденциальности.
«Мы предлагаем обновленный подход, который расширяет возможности выбора пользователей. Вместо отказа от использования файлов cookie сторонних производителей мы бы внедрили в Chrome новый интерфейс, который позволяет пользователям делать осознанный выбор, применимый к просмотру веб-страниц, который можно скорректировать в любое время», – заявил вице-президент Privacy Sandbox Энтони Чавес, добавив, что компания обсуждает это решение с регулирующими органами.
Инициатива Google Privacy Sandbox была запущена в ответ на растущие требования к конфиденциальности пользователей в интернете. Ее основная цель – облегчить онлайн-рекламу без использования сторонних файлов cookie и тем самым сбалансировать коммерческие интересы и права пользователей на конфиденциальность.
В 2020 г. Google пообещал удалить все межсайтовые файлы cookie в течение двух лет, напомнила газета Financial Times. Этот шаг с самого начала вызвал споры: представители индустрии цифровой рекламы, рекламных технологий и медиа жаловались, что он разрушит их бизнес-модели, закрепит преимущество Google в сборе данных о потребителях перед рекламодателями и тем самым заставит их платить больше за свои услуги по таргетингу рекламы. В 2021 г. британские регулирующие антимонопольные органы начали расследование на предмет того, являются ли планы Google антиконкурентными. В 2022 г. срок внедрения технологии был перенесен, чтобы дать рекламодателям больше времени на адаптацию к изменениям.
Заместитель комиссара британского ICO (вневедомственный государственный орган, контролирующий вопросы защиты данных) Стивен Боннер заявил, что регулятор «разочарован тем, что Google изменил свои планы», поскольку «блокировка сторонних файлов cookie была бы позитивным шагом для потребителей».