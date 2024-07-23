Google отказалась от планов по отключению сторонних файлов cookie в Chrome

В 2020 г. Google пообещал удалить все межсайтовые файлы cookie в течение двух лет, напомнила газета Financial Times. Этот шаг с самого начала вызвал споры: представители индустрии цифровой рекламы, рекламных технологий и медиа жаловались, что он разрушит их бизнес-модели, закрепит преимущество Google в сборе данных о потребителях перед рекламодателями и тем самым заставит их платить больше за свои услуги по таргетингу рекламы. В 2021 г. британские регулирующие антимонопольные органы начали расследование на предмет того, являются ли планы Google антиконкурентными. В 2022 г. срок внедрения технологии был перенесен, чтобы дать рекламодателям больше времени на адаптацию к изменениям.