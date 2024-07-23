Главу CrowdStrike вызвали в конгресс США после глобального сбоя

Утром 19 июля по всему миру произошел масштабный сбой в работе сервисов Microsoft. Его причиной стали ошибки в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. На своей странице в X Курц уточнил, что инцидент не был связан с нарушением безопасности или кибератаками. Он подчеркнул, что клиенты по-прежнему полностью защищены, компания работает с пострадавшими от сбоя, чтобы восстановить работу системы.