Главу CrowdStrike вызвали в конгресс США после глобального сбоя
Республиканцы в комитете по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США вызвали генерального директора CrowdStrike Джорджа Курца для дачи показаний о глобальном сбое, который произошел 19 июля. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на письмо.
Курца вызвали в конгресс 24 июля. От него требуют объяснить причину сбоя и рассказать, какие меры принимаются для «смягчения последствий» и предотвращения подобных случаев в будущем.
Утром 19 июля по всему миру произошел масштабный сбой в работе сервисов Microsoft. Его причиной стали ошибки в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. На своей странице в X Курц уточнил, что инцидент не был связан с нарушением безопасности или кибератаками. Он подчеркнул, что клиенты по-прежнему полностью защищены, компания работает с пострадавшими от сбоя, чтобы восстановить работу системы.
Сбой вызвал ряд проблем во многих странах мира: отмена рейсов, нарушение работы банков, фондовых бирж и СМИ. К примеру, были задержаны более 1400 рейсов в США, еще более 350 отменены. Также сбой помешал работе Лондонской фондовой биржи и платежных систем Visa и Mastercard.