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Главу CrowdStrike вызвали в конгресс США после глобального сбоя

Ведомости

Республиканцы в комитете по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США вызвали генерального директора CrowdStrike Джорджа Курца для дачи показаний о глобальном сбое, который произошел 19 июля. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на письмо.

Курца вызвали в конгресс 24 июля. От него требуют объяснить причину сбоя и рассказать, какие меры принимаются для «смягчения последствий» и предотвращения подобных случаев в будущем.

Утром 19 июля по всему миру произошел масштабный сбой в работе сервисов Microsoft. Его причиной стали ошибки в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. На своей странице в X Курц уточнил, что инцидент не был связан с нарушением безопасности или кибератаками. Он подчеркнул, что клиенты по-прежнему полностью защищены, компания работает с пострадавшими от сбоя, чтобы восстановить работу системы.

Сбой вызвал ряд проблем во многих странах мира: отмена рейсов, нарушение работы банков, фондовых бирж и СМИ. К примеру, были задержаны более 1400 рейсов в США, еще более 350 отменены. Также сбой помешал работе Лондонской фондовой биржи и платежных систем Visa и Mastercard.

Днем 19 июля первопричину сбоя устранили, ряд сервисов возобновил работу. По данным Microsoft, пострадало 8,5 млн устройств на операционной системе Windows.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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