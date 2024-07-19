Почему российские компании не затронул глобальный сбой Microsoft

«Неудачное обновление приводит к так называемому "синему экрану смерти" (сообщения о критическом сбое в ОС Windows традиционно выдаются на сплошном синем фоне. – "Ведомости"), и для восстановления работоспособности требуются перезагрузка компьютера в безопасный режим, удаление определенных компонентов ПО, и тогда все заработает, –говорит Лукацкий. – Но для организации с тысячами, десятками и сотнями тысяч компьютеров это может занять колоссальный объем времени, если в компании не было развернуто ПО для централизованного обновления». Сложность заключается в том, что при возникновении подобной проблемы каждое устройство (компьютер, ноутбук или сервер) необходимо перезагружать вручную, с помощью средств управления это сделать невозможно, добавляет руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского» Александр Лискин.