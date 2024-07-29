Apple откладывают внедрение функций ИИ

По информации агентства, первоначальные функции ИИ появятся через несколько недель после выпуска обновленной ОС iOS 18 и iPadOS 18. После выхода бета-версий ОС с функциями ИИ некоторые функции все равно буду отсутствовать. Так, обновленная Siri, использующая локальные данные для ответов на вопросы и распознающая содержимое экрана пользователя, по сообщению Macrumors, выйдет только в первой половине 2025 г.