Apple откладывают внедрение функций ИИ
Американская корпорация Apple откладывает внедрение функций искусственного интеллекта Apple Intelligence для iOS, iPadOS и macOS Sequoia до октября 2024 г., решив сосредоточиться на исправлении ошибок и улучшении стабильности алгоритма. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
По информации агентства, первоначальные функции ИИ появятся через несколько недель после выпуска обновленной ОС iOS 18 и iPadOS 18. После выхода бета-версий ОС с функциями ИИ некоторые функции все равно буду отсутствовать. Так, обновленная Siri, использующая локальные данные для ответов на вопросы и распознающая содержимое экрана пользователя, по сообщению Macrumors, выйдет только в первой половине 2025 г.
На прошедшей в июне 2024 г. презентации Worldwide Developers Conference представители Apple заявили, что новая нейросеть, которая будет интегрирована в устройства, станет бесплатной для пользователей. Разработчики заверили, что Apple Intelligence сможет предложить целый ряд уникальных функций, включая персонализированную обработку текста любого формата и выделение из него главной мысли или тезисов.