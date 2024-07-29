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Apple откладывают внедрение функций ИИ

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Американская корпорация Apple откладывает внедрение функций искусственного интеллекта Apple Intelligence для iOS, iPadOS и macOS Sequoia до октября 2024 г., решив сосредоточиться на исправлении ошибок и улучшении стабильности алгоритма. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По информации агентства, первоначальные функции ИИ появятся через несколько недель после выпуска обновленной ОС iOS 18 и iPadOS 18. После выхода бета-версий ОС с функциями ИИ некоторые функции все равно буду отсутствовать. Так, обновленная Siri, использующая локальные данные для ответов на вопросы и распознающая содержимое экрана пользователя, по сообщению Macrumors, выйдет только в первой половине 2025 г.

На прошедшей в июне 2024 г. презентации Worldwide Developers Conference представители Apple заявили, что новая нейросеть, которая будет интегрирована в устройства, станет бесплатной для пользователей. Разработчики заверили, что Apple Intelligence сможет предложить целый ряд уникальных функций, включая персонализированную обработку текста любого формата и выделение из него главной мысли или тезисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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