YouTube-каналы с 10 000 подписчиков и больше могут обязать сообщать о себе в РКН
YouTube попадает под поправку об обязанности владельцев каналов в мессенджерах с более 10 000 подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.
29 июля стало известно, что комитет Госдумы по информационной политике рассмотрит поправку об обязанности блогеров и владельцев Telegram-каналов, имеющих 10 000 и более подписчиков, передавать данные о себе в Роскомнадзор.
Собеседники агентства уточняли, что речь идет об унификации требований к операторам связи и мессенджерам. В случае отказа передавать данные от администрации соцсети или мессенджера могут потребовать заблокировать канал или страницу.