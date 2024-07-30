Apple использовала чипы Google для обучения новых моделей ИИ
Американская корпорация Apple использовала чипы Google для обучения новых моделей искусственного интеллекта, сообщает Reuters.
Apple использовала чипы Google вместо чипов лидера отрасли Nvidia для создания двух ключевых компонентов программной инфраструктуры ИИ. В исследовании корпорация прямо не обозначила, что не использует чипы Nvidia, но в описании аппаратной и программной инфраструктуры и функций ИИ не упоминается оборудование этой компании.
Apple использовала тензорные процессоры – 2048 чипов TPU v5p для создания модели ИИ, а также 8192 чипа TPU v4 для обучения серверной модели ИИ. Nvidia не разрабатывает их, она сосредоточена на графических процессорах. Google, Apple и Nvidia комментариев агентству Reuters не дали.
На прошедшей в июне презентации Worldwide Developers Conference представители Apple заявили, что новая нейросеть, которая будет интегрирована в устройства, станет бесплатной для пользователей. Разработчики заверили, что Apple Intelligence сможет предложить целый ряд уникальных функций, включая персонализированную обработку текста любого формата и выделение из него главной мысли или тезисов. 29 июля стало известно, что Apple откладывает внедрение функций искусственного интеллекта Apple Intelligence для iOS, iPadOS и macOS Sequoia до октября 2024 г.