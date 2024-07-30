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Apple использовала чипы Google для обучения новых моделей ИИ

Ведомости

Американская корпорация Apple использовала чипы Google для обучения новых моделей искусственного интеллекта, сообщает Reuters.

Apple использовала чипы Google вместо чипов лидера отрасли Nvidia для создания двух ключевых компонентов программной инфраструктуры ИИ. В исследовании корпорация прямо не обозначила, что не использует чипы Nvidia, но в описании аппаратной и программной инфраструктуры и функций ИИ не упоминается оборудование этой компании.

Apple использовала тензорные процессоры – 2048 чипов TPU v5p для создания модели ИИ, а также 8192 чипа TPU v4 для обучения серверной модели ИИ. Nvidia не разрабатывает их, она сосредоточена на графических процессорах. Google, Apple и Nvidia комментариев агентству Reuters не дали.

На прошедшей в июне презентации Worldwide Developers Conference представители Apple заявили, что новая нейросеть, которая будет интегрирована в устройства, станет бесплатной для пользователей. Разработчики заверили, что Apple Intelligence сможет предложить целый ряд уникальных функций, включая персонализированную обработку текста любого формата и выделение из него главной мысли или тезисов. 29 июля стало известно, что Apple откладывает внедрение функций искусственного интеллекта Apple Intelligence для iOS, iPadOS и macOS Sequoia до октября 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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