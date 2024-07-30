Apple использовала чипы Google для обучения новых моделей ИИ

На прошедшей в июне презентации Worldwide Developers Conference представители Apple заявили, что новая нейросеть, которая будет интегрирована в устройства, станет бесплатной для пользователей. Разработчики заверили, что Apple Intelligence сможет предложить целый ряд уникальных функций, включая персонализированную обработку текста любого формата и выделение из него главной мысли или тезисов. 29 июля стало известно, что Apple откладывает внедрение функций искусственного интеллекта Apple Intelligence для iOS, iPadOS и macOS Sequoia до октября 2024 г.