Минпромторг выделил 3 млрд рублей на производство электронных компонентов

В июле сообщалось, что Минпромторг поручил ГК «Элемент» к 2028 г. организовать серийное производство процессоров с топологией 65 нм. «Ведомости» со ссылкой на источники 18 июня писали, что «Элемент» в 2025 г. запустит серийное производство радиомодулей и электронной компонентной базы (ЭКБ) для базовых станций (БС) 4G и 5G.