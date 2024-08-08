Минпромторг выделил 3 млрд рублей на производство электронных компонентов
Минпромторг России выделил более 3 млрд руб. на запуск серийного производства электронных компонентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на портал госзакупок.
Тендеры касаются микросхем для навигационной системы, полупроводникового импульса лазера, фотодиодов и др. Стоимость одного тендера варьируется от 300 млн до 540 млн руб.
Основанием для закупки является «развитие оборонно-промышленного комплекса РФ», говорится в материале.
По сообщению издания, отбор выиграли АО «Зеленоградский нанотехнологический центр», АО «Центральный научно-исследовательский институт "Электрон"», АО НПО «Орион», АО «НИИ "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха» и АО «Научно-исследовательский институт космического приборостроения». Сроком выполнения заказов указан 2026 г.
В июле сообщалось, что Минпромторг поручил ГК «Элемент» к 2028 г. организовать серийное производство процессоров с топологией 65 нм. «Ведомости» со ссылкой на источники 18 июня писали, что «Элемент» в 2025 г. запустит серийное производство радиомодулей и электронной компонентной базы (ЭКБ) для базовых станций (БС) 4G и 5G.