«Элемент» в 2025 году начнет выпуск компонентов для базовых станций

«Элемент» в 2025 году начнет выпуск компонентов для базовых станцийКомпания будет производить радиомодули, навигационные микросхемы, специализированные процессоры связи
Разработчик и производитель микроэлектроники группа компаний «Элемент» в 2025 г. запустит серийное производство радиомодулей и электронной компонентной базы (ЭКБ) для базовых станций (БС) 4G и 5G. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из компаний-производителей электроники и подтвердил представитель группы. По информации источника «Ведомостей», «Элемент» уже договорился с одним из отечественных сотовых операторов на запуск контрактного производства ЭКБ. Представитель «Элемента» не стал комментировать эту информацию, лишь уточнив, что «группа ведет активные переговоры с рядом федеральных и региональных сотовых операторов».
К ЭКБ для БС относятся СВЧ-транзисторы, навигационные микросхемы, корпуса, специализированные процессоры связи и пр. Радиомодуль предназначен для приема, передачи, обработки и преобразования радиосигналов, а также их усиления, объясняет генеральный директор ComNews Леонид Коник.
Представитель группы отметил, что в «Элементе» блоки и модули считают перспективным и маржинальным сегментом. «Компания планирует стать заметным игроком на этом рынке», – отметил он.
Производством компонентов для базовых станций займутся несколько входящих в группу предприятий в различных регионах. Разработка модулей будет вестись на базе Томского государственного университета (ТГУ). Для этого в июне между университетом и «Элементом» было заключено соглашение о создании научно-производственного кластера на базе университета. В марте «Коммерсантъ» писал, что «Элемент» планирует привлечь к разработке модулей порядка 150 студентов ТГУ и готов потратить на это 2,5 млрд руб.
Что включает «Элемент»
«Элемент» – крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании. Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.
По данным Kept (бывшая KPMG в России), в перспективе до 2030 г. суммарное российское производство модулей и блоков для базовых станций увеличится в 2,7 раза с 530 млрд до 1,4 трлн руб. (накопительным итогом).
Разработкой и производством базовых станций в России занимаются «Иртея» («дочка» МТС), Yadro, «Булат», «Спектр» («дочка» «Ростеха», которая будет производить телекомоборудование для сетей 4G и 5G). Пользователями базовых станций являются сотовые операторы МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 и др. Сейчас компании используют продукцию иностранных вендоров: финской Nokia, шведской Ericsson и китайской Huawei.
В конце декабря 2022 г. операторы «большой четверки» (Tele2, «Билайн», «Мегафон», МТС) заключили форвардные контракты с производителями отечественных базовых станций, напомнил представитель Минцифры. Сумма контрактов составила более 100 млрд руб. с общим объемом поставок 75 000 БС до 2030 г., говорил в январе 2023 г. замминистра Дмитрий Ким. По плану российское телекомоборудование начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские БС.
У «Билайна» нет потребности отдельно в радиомодулях, модулях связи или других компонентах базовых станций, заявил представитель телекомкомпании. «Мы закупаем непосредственно базовые станции, поэтому контрактуемся с их производителями», – отметил он. «Tele2 уже взаимодействует с отечественными вендорами «Булатом» и Yadro в рамках форвардных контрактов и пока ограничится сотрудничеством с этими разработчиками, – рассказал «Ведомостям» представитель оператора. – Но если появится конкурентное решение, готовы рассмотреть его в рамках тендерных процедур». Представитель «Мегафона» позитивно оценил перспективы импортозамещения телекомоборудования и выразил готовность сотрудничать со всеми поставщиками, чья «продукция отвечает техническим требованиям».
Представитель МТС от комментариев отказался.
Среди вендоров радиомодулей для систем сотовой связи независимый эксперт и автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко выделил «Микран», Yadro, «Иртею», «Булат», «Ростех», «Радио гигабит», «Элтекс» и «Смартком». По данным ComNews Research, технологиями разработки радиомодулей для базовых станций сотовой связи давно располагает нижегородская компания «Радио гигабит». Почти закончила цикл разработки радиомодулей для базовых станций мобильной связи томская НПФ «Микран», отметил Коник.
На каждую БС требуется по три интегрированных радиомодуля, оценивает Коник. Среднегодовая потребность российских сотовых операторов в базовых станциях составляет 100 000 штук, соответственно, рынок в РФ способен «переварить» 300 000 радиомодулей в год, подсчитал он. В год операторы устанавливают около 60 000-80 000 БС, при этом радиомодулей в одной станции может быть несколько штук, поэтому потребность в радиомодулях у операторов может превышать потребности в базовых станциях в несколько раз, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
«Было бы логично, если бы «Элемент» производил радиомодули минимум для «Иртеи», так как обе компании являются дочкой АФК «Система», – предположил Бойко. – С другой стороны, если «Элемент» наладит выпуск компонентов для радиомодулей, их, возможно, захотят покупать и другие российские производители». МТС до конца года запустит на своей сети 300 базовых станций 4G и 5G «Иртеи» в 30 российских регионах, сообщал на ЦИПР-2024 гендиректор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев.
По данным Коника, в «Иртею» перешла команда лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) по 5G на базе «Сколтеха», поэтому в разработке «Иртеи» скорее всего применялся радиомодуль от «Радио гигабит», как и у Yadro. «Получается, что продукция «Элемента» может быть востребована у компании «Булат», а также «Спектра», – предположил эксперт.