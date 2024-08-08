В России отменили турниры по игре League of Legends из-за пропаганды ЛГБТ
В России отменили турниры по игре League of Legends из-за закона об ЛГБТ-пропаганде (движение признано экстремистским). Об этом сообщил президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит в интервью RTVI.
По его словам, американская компания Riot Games, которая курирует League of Legends, проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ-тематики в игре. В 2022 г. разработчики рассказали о появлении в League of Legends первого персонажа-гея. В 2023 г. председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ) Григорий Гуров заявил изданию Daily Storm о жалобах родителей игроков на ЛГБТ-пропаганду в League Of Legends.
«Поэтому Федерация компьютерного спорта России не проводит соревнований по League of Legends и Valorant. Соревнования по этим дисциплинам в стране мы решили не проводить», – сообщил Смит.
22 апреля 2024 г. «Ведомости. Спорт» писали о том, почему лучшие киберспортсмены России уезжают в зарубежные клубы. Эксперты рассказали, что одна из причин массового отъезда за границу – очень высокая конкуренция в отечественном киберспорте.