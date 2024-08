В России отменили турниры по игре League of Legends из-за пропаганды ЛГБТ

По его словам, американская компания Riot Games, которая курирует League of Legends, проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ-тематики в игре. В 2022 г. разработчики рассказали о появлении в League of Legends первого персонажа-гея. В 2023 г. председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ) Григорий Гуров заявил изданию Daily Storm о жалобах родителей игроков на ЛГБТ-пропаганду в League Of Legends.