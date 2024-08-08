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В России отменили турниры по игре League of Legends из-за пропаганды ЛГБТ

Ведомости

В России отменили турниры по игре League of Legends из-за закона об ЛГБТ-пропаганде (движение признано экстремистским). Об этом сообщил президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит в интервью RTVI.

По его словам, американская компания Riot Games, которая курирует League of Legends, проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ-тематики в игре. В 2022 г. разработчики рассказали о появлении в League of Legends первого персонажа-гея. В 2023 г. председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ) Григорий Гуров заявил изданию Daily Storm о жалобах родителей игроков на ЛГБТ-пропаганду в League Of Legends.

«Поэтому Федерация компьютерного спорта России не проводит соревнований по League of Legends и Valorant. Соревнования по этим дисциплинам в стране мы решили не проводить», – сообщил Смит.

22 апреля 2024 г. «Ведомости. Спорт» писали о том, почему лучшие киберспортсмены России уезжают в зарубежные клубы. Эксперты рассказали, что одна из причин массового отъезда за границу – очень высокая конкуренция в отечественном киберспорте. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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