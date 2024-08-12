Мощный лазер УФЛ-2М заработает в России примерно через пять лет
Самая мощная лазерная установка УФЛ-2М начнет работать в полном объеме ориентировочно к 2028-2029 гг. Об этом директор Российского федерального ядерного центра – ВНИИЭФ Валентин Костюков рассказал телеканалу «Россия 24».
«Мы отработали технологию, физику, физическую модель и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами», – сказал Костюков.
По его словам, установка может быть использована для решения отдельных вопросов в ближайшие четыре-пять лет. В частности, речь идет о нейтрализации астероидов, опасных для планеты Земля.
УФЛ-2М была разработана в Саровском ядерном центре. Это лазерная установка с общей подводимой к мишени энергией в 4,6 МДж, необходимая для исследования свойств вещества в экстремальных состояниях.
8 августа стало известно, что Минпромторг выделил более 3 млрд руб. на запуск серийного производства электронных компонентов. Речь идет о микросхемах для навигационной системы, полупроводниковом импульсе лазера, фотодиодах и др. Стоимость одного тендера варьируется от 300 млн до 540 млн руб.