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Мощный лазер УФЛ-2М заработает в России примерно через пять лет

Ведомости

Самая мощная лазерная установка УФЛ-2М начнет работать в полном объеме ориентировочно к 2028-2029 гг. Об этом директор Российского федерального ядерного центра – ВНИИЭФ Валентин Костюков рассказал телеканалу «Россия 24».

«Мы отработали технологию, физику, физическую модель и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами», – сказал Костюков.

По его словам, установка может быть использована для решения отдельных вопросов в ближайшие четыре-пять лет. В частности, речь идет о нейтрализации астероидов, опасных для планеты Земля.

УФЛ-2М была разработана в Саровском ядерном центре. Это лазерная установка с общей подводимой к мишени энергией в 4,6 МДж, необходимая для исследования свойств вещества в экстремальных состояниях.

8 августа стало известно, что Минпромторг выделил более 3 млрд руб. на запуск серийного производства электронных компонентов. Речь идет о микросхемах для навигационной системы, полупроводниковом импульсе лазера, фотодиодах и др. Стоимость одного тендера варьируется от 300 млн до 540 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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