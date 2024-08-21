Роскомнадзор: сбой в Telegram и WhatsApp произошел из-за DDOS-атаки
DDOS-атака на российских операторов связи стала причиной сбоя ряда сервисов в России, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора.
Сбой в работе ряда сервисов в России фиксировался Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 14:00 мск 21 августа. По данным на 15:00 атака отражена. Сервисы работают в обычном режиме.
В частности, сбой произошел в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Корреспондент «Ведомостей» также не смог открыть сервис отслеживания сбоев «Сбой.РФ».
Ранее проблемы в работе Telegram наблюдались 19 августа. С трудностями при отправке сообщений в Telegram пользователи сталкивались 12 и 13 августа.
8 августа Минцифры России сообщило о массированной кибератаке на региональные сервисы Курской области. При пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с. Хакеры не смогли нанести ущерб инфраструктуре электронного правительства и получить доступ к данным пользователей.