Минцифры сообщило об отражении атаки на сервисы Курской области
На сервисы Курской области была предпринята массированная кибератака, сейчас она отражена. Об этом сообщили в Минцифры России.
«Массированная DDoS-атака на региональные сервисы Курской области отражена, специалисты уже восстановили работу всех ресурсов. При пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 000 до 105 000 запросов в секунду на каждый адрес сети. В атаках участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании.
Уточняется, что хакерам не удалось нанести ущерб инфраструктуре электронного правительства и получить доступ к данным пользователей.
8 августа продолжаются атаки ВСУ на территорию Курской области. Местные власти сообщают о падении беспилотников и работе российских средств ПВО. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов предупреждает у себя в Telegram-канале о сигнале ракетной опасности.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа заявил, что продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.