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Минцифры сообщило об отражении атаки на сервисы Курской области

Ведомости

На сервисы Курской области была предпринята массированная кибератака, сейчас она отражена. Об этом сообщили в Минцифры России.

«Массированная DDoS-атака на региональные сервисы Курской области отражена, специалисты уже восстановили работу всех ресурсов. При пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 000 до 105 000 запросов в секунду на каждый адрес сети. В атаках участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании.

Уточняется, что хакерам не удалось нанести ущерб инфраструктуре электронного правительства и получить доступ к данным пользователей.

8 августа продолжаются атаки ВСУ на территорию Курской области. Местные власти сообщают о падении беспилотников и работе российских средств ПВО. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов предупреждает у себя в Telegram-канале о сигнале ракетной опасности.

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа заявил, что продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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