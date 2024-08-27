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SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn на 28 августа

Ведомости

Запуск коммерческой миссии Polaris Dawn перенесен с 27 на 28 августа. Об этом сообщила SpaceX в X.

За несколько часов до старта инженеры проводили дополнительные проверки, в ходе которых выявили утечку гелия на шлангокабеле. Подчеркивается, что ракета-носитель Falcon 9 и корабль Dragon исправны, экипаж по-прежнему готов к многодневному полету.

Теперь старт запланирован на 3:38 утра по восточному времени (11:38 мск) 28 августа с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Ракета-носитель Falcon 9 выведет корабль Dragon на низкую околоземную орбиту. В Polaris Dawn участвуют четыре непрофессиональных астронавта, трое из них летят в космос впервые. Командир миссии Джаред Айзекман уже участвовал в миссии Inspiration4.

В рамках Polaris Dawn впервые в истории в открытый космос выйдут непрофессиональные астронавты. Они сделают это в скафандрах, разработанных SpaceX. Астронавты также проведут 36 исследований и экспериментов, направленных на улучшение здоровья человека как на Земле, так и во время длительных космических полетов. Кроме того, будет протестирована лазерная система связи Starlink.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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