SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn на 28 августа
Запуск коммерческой миссии Polaris Dawn перенесен с 27 на 28 августа. Об этом сообщила SpaceX в X.
За несколько часов до старта инженеры проводили дополнительные проверки, в ходе которых выявили утечку гелия на шлангокабеле. Подчеркивается, что ракета-носитель Falcon 9 и корабль Dragon исправны, экипаж по-прежнему готов к многодневному полету.
Теперь старт запланирован на 3:38 утра по восточному времени (11:38 мск) 28 августа с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Ракета-носитель Falcon 9 выведет корабль Dragon на низкую околоземную орбиту. В Polaris Dawn участвуют четыре непрофессиональных астронавта, трое из них летят в космос впервые. Командир миссии Джаред Айзекман уже участвовал в миссии Inspiration4.
В рамках Polaris Dawn впервые в истории в открытый космос выйдут непрофессиональные астронавты. Они сделают это в скафандрах, разработанных SpaceX. Астронавты также проведут 36 исследований и экспериментов, направленных на улучшение здоровья человека как на Земле, так и во время длительных космических полетов. Кроме того, будет протестирована лазерная система связи Starlink.