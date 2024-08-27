Экосистема Mail провела ребрендинг

«Mail – давно не просто почта. Сейчас Mail – экосистема, сочетающая в себе нейросетевые и ML-инструменты, почту, облако, сервисы для продуктивности, организации покупок, а также планирования дел и досуга. Вслед за технологическими изменениями пришло время и для визуальных обновлений», – отметил директор бизнес-юнита Mail Андрей Сумин.