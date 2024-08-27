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Экосистема Mail провела ребрендинг

В логотипе теперь нет доменной зоны .ru
Ведомости

Экосистема Mail провела изменение визуального стиля, в частности, в логотипе теперь нет доменной зоны .ru, а в цветовую палитру добавлены обновленные цвета – синий и салатовый. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новшества в дизайне затронут все каналы коммуникации сервисов, в том числе: почту, главную страницу, облако, а также заметки, календарь и покупки. Кроме обновленного визуального языка появится маскот – белый пес Байт. Он познакомит пользователей с возможностями продуктов Mail, например, как найти функцию краткого пересказа письма или сократить текст с помощью нейросети.

«Mail – давно не просто почта. Сейчас Mail – экосистема, сочетающая в себе нейросетевые и ML-инструменты, почту, облако, сервисы для продуктивности, организации покупок, а также планирования дел и досуга. Вслед за технологическими изменениями пришло время и для визуальных обновлений», – отметил директор бизнес-юнита Mail Андрей Сумин.

В конце мая «Ведомости» писали, что Минцифры провело ребрендинг платформы для госслужащих – доработанный VK продукт должен заменить чиновникам Telegram. Теперь автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) будет называться «Среда». Соответствующая заявка Минцифры на товарный знак в Федеральную службу по интеллектуальной собственности опубликована 22 мая, обнаружили «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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