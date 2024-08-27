Экосистема Mail провела ребрендинг

Экосистема Mail провела ребрендингВ логотипе теперь нет доменной зоны .ru
Экосистема Mail провела изменение визуального стиля, в частности, в логотипе теперь нет доменной зоны .ru, а в цветовую палитру добавлены обновленные цвета – синий и салатовый. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новшества в дизайне затронут все каналы коммуникации сервисов, в том числе: почту, главную страницу, облако, а также заметки, календарь и покупки. Кроме обновленного визуального языка появится маскот – белый пес Байт. Он познакомит пользователей с возможностями продуктов Mail, например, как найти функцию краткого пересказа письма или сократить текст с помощью нейросети.
«Mail – давно не просто почта. Сейчас Mail – экосистема, сочетающая в себе нейросетевые и ML-инструменты, почту, облако, сервисы для продуктивности, организации покупок, а также планирования дел и досуга. Вслед за технологическими изменениями пришло время и для визуальных обновлений», – отметил директор бизнес-юнита Mail Андрей Сумин.
В конце мая «Ведомости» писали, что Минцифры провело ребрендинг платформы для госслужащих – доработанный VK продукт должен заменить чиновникам Telegram. Теперь автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) будет называться «Среда». Соответствующая заявка Минцифры на товарный знак в Федеральную службу по интеллектуальной собственности опубликована 22 мая, обнаружили «Ведомости».