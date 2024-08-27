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Правительство упростило правила аккредитации малых IT-компаний

Ведомости

Правительство России упростило правила аккредитации IT-компаний, сообщили в Минцифры.

Согласно новым правилам, теперь для малых IT-компаний, созданных менее трех лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от IT-деятельности, в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти, а также если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.

Кроме того, технологические компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Такая льгота будет действовать до 1 июля 2025 г. Заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через «Госуслуги».

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что IT-аккредитация позволяет получать господдержку, в том числе платить налоги по сниженной ставке, оформлять льготную ипотеку и отсрочку от срочной службы для сотрудников, трудоустраивать иностранных специалистов в упрощенном порядке и др.

Льготы для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях, были анонсированы премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 марта 2022 г. Наличие компании в реестре Минцифры дает ей право претендовать на льготы по налогам, страховым взносам и т. п., а также предоставляет ее сотрудникам отсрочку по призыву в армию, в том числе в рамках частичной мобилизации.

В феврале 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Минцифры РФ намерено изменить правила формирования реестра аккредитованных IT-компаний, которые позволят не включать в перечень зарубежные структуры и закрыть им таким образом доступ к льготам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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