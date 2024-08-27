Правительство упростило правила аккредитации малых IT-компаний
Согласно новым правилам, теперь для малых IT-компаний, созданных менее трех лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от IT-деятельности, в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти, а также если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.
Кроме того, технологические компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Такая льгота будет действовать до 1 июля 2025 г. Заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через «Госуслуги».
Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что IT-аккредитация позволяет получать господдержку, в том числе платить налоги по сниженной ставке, оформлять льготную ипотеку и отсрочку от срочной службы для сотрудников, трудоустраивать иностранных специалистов в упрощенном порядке и др.
Льготы для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях, были анонсированы премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 марта 2022 г. Наличие компании в реестре Минцифры дает ей право претендовать на льготы по налогам, страховым взносам и т. п., а также предоставляет ее сотрудникам отсрочку по призыву в армию, в том числе в рамках частичной мобилизации.
В феврале 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Минцифры РФ намерено изменить правила формирования реестра аккредитованных IT-компаний, которые позволят не включать в перечень зарубежные структуры и закрыть им таким образом доступ к льготам.