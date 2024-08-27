В ЕК указали на отсутствие прямого надзора над Telegram со своей стороны
Telegram не находится под прямым надзором Еврокомиссии (ЕК), так как эта платформа не считается крупной на территории ЕС, но ЕК остается в контакте с представителями мессенджера. Об этом заявил представитель ЕК Томас Ренье.
«Telegram ранее опубликовал информацию о 41 млн пользователей в Евросоюзе, что означает, что это не очень крупная платформа и она не находится под прямым надзором Еврокомиссии», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Сейчас ЕК проверяет информацию о том, действительно ли Telegram пользуются 41 млн европейских пользователей. Ренье добавил, что ЕК находится в контакте с представителями платформы.
24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже был задержан основатель Telegram Павел Дуров. Сообщалось, что в рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.
Вечером 26 августа прокуратура Парижа сообщила, что Дуров пробудет под стражей во Франции еще 48 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова оказать помощь основателю Telegram Павлу Дурову, но ситуация осложняется его французским гражданством.