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В ЕК указали на отсутствие прямого надзора над Telegram со своей стороны

Ведомости

Telegram не находится под прямым надзором Еврокомиссии (ЕК), так как эта платформа не считается крупной на территории ЕС, но ЕК остается в контакте с представителями мессенджера. Об этом заявил представитель ЕК Томас Ренье.

«Telegram ранее опубликовал информацию о 41 млн пользователей в Евросоюзе, что означает, что это не очень крупная платформа и она не находится под прямым надзором Еврокомиссии», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Сейчас ЕК проверяет информацию о том, действительно ли Telegram пользуются 41 млн европейских пользователей. Ренье добавил, что ЕК находится в контакте с представителями платформы.

24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже был задержан основатель Telegram Павел Дуров. Сообщалось, что в рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.

Вечером 26 августа прокуратура Парижа сообщила, что Дуров пробудет под стражей во Франции еще 48 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова оказать помощь основателю Telegram Павлу Дурову, но ситуация осложняется его французским гражданством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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