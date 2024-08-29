Суд Бразилии обязал Маска за сутки назначить нового представителя X в стране
Верховный суд Бразилии обязал бизнесмена Илона Маска в течение 24 часов назначить нового представителя X в стране. Об этом говорится в решении суда.
В противном случае работа платформы в Бразилии может быть приостановлена.
Маск находится под следствием в рамках расследования преступлений, связанных с «воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению». Согласно данным на сайте Верховного суда Бразилии, дело поступило в суд 8 апреля 2024 г.
17 августа стало известно, что сотрудники платформы X прекратят работу в Бразилии на фоне конфликта с властями. В компании заявили, что судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес пригрозил арестом законному представителю X. Уточнялось, что юзеры из Бразилии по-прежнему могут пользоваться соцсетью.
В апреле X вынужденно заблокировала популярные бразильские аккаунты в связи с решениями суда Бразилии. Тогда Маск предположил, что за решением о блокировке стоит судья де Мораес. Он не согласился с таким решением, заявив, что оно нарушает конституцию Бразилии, и призвал судью уйти в отставку. Кроме того, Маск пообещал восстановить ранее заблокированные аккаунты. После этого в Бразилии начали расследование в его отношении.