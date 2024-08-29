В кабмине Индонезии допустили блокировку Telegram в стране

Власти Индонезии неоднократно направляли предупреждения платформам, но обещания по улучшению модерации контента так и не были выполнены. Министр подчеркнул, что решение о работе Bingo Live и Telegram в стране будет принято на основании собранных доказательств. Если будут найдены признаки распространения порнографии и продвижения азартных игр, то платформы заблокируют.