В кабмине Индонезии допустили блокировку Telegram в стране
Власти Индонезии рассматривают возможность блокировки стриминг-платформы Bingo Live и мессенджера Telegram из-за их возможной причастности к распространению порнографии и продвижению азартных игр в интернете. Об этом заявил министр связи и информационных технологий Индонезии Буди Ари Сетиади.
«Я бы предпочел немедленно закрыть Bingo Live и Telegram, но сначала команде необходимо провести дополнительные исследования», – сказал он (цитата по Jakarta Globe).
Власти Индонезии неоднократно направляли предупреждения платформам, но обещания по улучшению модерации контента так и не были выполнены. Министр подчеркнул, что решение о работе Bingo Live и Telegram в стране будет принято на основании собранных доказательств. Если будут найдены признаки распространения порнографии и продвижения азартных игр, то платформы заблокируют.
Заявления о возможном запрете Telegram в Индонезии прозвучали на фоне уголовного преследования основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, который был задержан 24 августа. Вечером 28 августа следственный судья в Париже предъявил ему обвинения. Дурова поместили под судебный надзор и обязали внести залог в размере 5 млн евро. Предпринимателю запрещено покидать Францию, также он должен дважды в неделю отмечать в полиции.