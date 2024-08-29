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В кабмине Индонезии допустили блокировку Telegram в стране

Ведомости

Власти Индонезии рассматривают возможность блокировки стриминг-платформы Bingo Live и мессенджера Telegram из-за их возможной причастности к распространению порнографии и продвижению азартных игр в интернете. Об этом заявил министр связи и информационных технологий Индонезии Буди Ари Сетиади.

«Я бы предпочел немедленно закрыть Bingo Live и Telegram, но сначала команде необходимо провести дополнительные исследования», – сказал он (цитата по Jakarta Globe).

Власти Индонезии неоднократно направляли предупреждения платформам, но обещания по улучшению модерации контента так и не были выполнены. Министр подчеркнул, что решение о работе Bingo Live и Telegram в стране будет принято на основании собранных доказательств. Если будут найдены признаки распространения порнографии и продвижения азартных игр, то платформы заблокируют.

Заявления о возможном запрете Telegram в Индонезии прозвучали на фоне уголовного преследования основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, который был задержан 24 августа. Вечером 28 августа следственный судья в Париже предъявил ему обвинения. Дурова поместили под судебный надзор и обязали внести залог в размере 5 млн евро. Предпринимателю запрещено покидать Францию, также он должен дважды в неделю отмечать в полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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