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Bloomberg: Nokia задумалась о продаже бизнеса в сфере оборудования для сетей

Ведомости

Финская Nokia Oyj обсуждает варианты продажи бизнес-подразделения в сфере оборудования для сетей мобильной связи, возможная сделка вызывает интерес Samsung, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что финская компания обсуждала с консультантами потенциальные варианты для своего бизнеса в области мобильных сетей, который годами боролся с более крупными конкурентами, такими как Huawei. Как отмечает агентство, обсуждения все еще находятся на ранней стадии, и нет уверенности, что Nokia решит продолжить какую-либо сделку. Также источники отметили, что компания Samsung выразила заинтересованность в приобретении некоторых активов Nokia. 

Подразделение мобильных сетей Nokia поставляет базовые станции, радиотехнологии и серверы операторам беспроводной связи по всему миру. Согласно данным, собранным Bloomberg, в 2023 г. подразделение принесло около 44% от общей выручки Nokia, что делает ее крупнейшим сегментом компании, но бизнес страдает, так как телефонные компании, особенно в Европе, откладывают дорогостоящие обновления сети.

27 августа «Ведомости» писали о подорожании импортного оборудования для производства электроники в России на 50%. Речь идет об оборудовании, которое позволяет производить монтаж компонентов на печатные платы, сборку конечных устройств, испытания и контроль качества изготовленных изделий и т. д. Основные участники российского рынка контрактного производства – GS Group, «АТБ электроника», НПП «Гамма» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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