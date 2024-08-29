Bloomberg: Nokia задумалась о продаже бизнеса в сфере оборудования для сетей

Издание уточняет, что финская компания обсуждала с консультантами потенциальные варианты для своего бизнеса в области мобильных сетей, который годами боролся с более крупными конкурентами, такими как Huawei. Как отмечает агентство, обсуждения все еще находятся на ранней стадии, и нет уверенности, что Nokia решит продолжить какую-либо сделку. Также источники отметили, что компания Samsung выразила заинтересованность в приобретении некоторых активов Nokia.