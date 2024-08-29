Bloomberg: Nokia задумалась о продаже бизнеса в сфере оборудования для сетей
Издание уточняет, что финская компания обсуждала с консультантами потенциальные варианты для своего бизнеса в области мобильных сетей, который годами боролся с более крупными конкурентами, такими как Huawei. Как отмечает агентство, обсуждения все еще находятся на ранней стадии, и нет уверенности, что Nokia решит продолжить какую-либо сделку. Также источники отметили, что компания Samsung выразила заинтересованность в приобретении некоторых активов Nokia.
Подразделение мобильных сетей Nokia поставляет базовые станции, радиотехнологии и серверы операторам беспроводной связи по всему миру. Согласно данным, собранным Bloomberg, в 2023 г. подразделение принесло около 44% от общей выручки Nokia, что делает ее крупнейшим сегментом компании, но бизнес страдает, так как телефонные компании, особенно в Европе, откладывают дорогостоящие обновления сети.
27 августа «Ведомости» писали о подорожании импортного оборудования для производства электроники в России на 50%. Речь идет об оборудовании, которое позволяет производить монтаж компонентов на печатные платы, сборку конечных устройств, испытания и контроль качества изготовленных изделий и т. д. Основные участники российского рынка контрактного производства – GS Group, «АТБ электроника», НПП «Гамма» и др.