Импортное оборудование для производства электроники в России подорожало на 50%

Санкционные ограничения на поставки европейского, американского и японского оборудования для контрактного производства радиоэлектроники и электронных устройств не смогли закрыть его ввоз в Россию, но привели к повышению его стоимости для российских заказчиков на 40–50%. Это следует из отчета Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), который посвящен контрактному производству в России. «Ведомости» ознакомились с документом.