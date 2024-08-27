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Импортное оборудование для производства электроники в России подорожало на 50%

Рост издержек на сборку добавляет к цене конечных изделий несколько процентов
Кристина Холупова
Повышение стоимости оборудования привело и к росту цен на конечные изделия/ Алексей Орлов / Ведомости

Санкционные ограничения на поставки европейского, американского и японского оборудования для контрактного производства радиоэлектроники и электронных устройств не смогли закрыть его ввоз в Россию, но привели к повышению его стоимости для российских заказчиков на 40–50%. Это следует из отчета Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), который посвящен контрактному производству в России. «Ведомости» ознакомились с документом.

Речь идет об оборудовании, которое позволяет производить монтаж компонентов на печатные платы, сборку конечных устройств, испытания и контроль качества изготовленных изделий и т. д. Основные участники российского рынка контрактного производства – GS Group, «АТБ электроника», НПП «Гамма» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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