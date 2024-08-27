Импортное оборудование для производства электроники в России подорожало на 50%Рост издержек на сборку добавляет к цене конечных изделий несколько процентов
Санкционные ограничения на поставки европейского, американского и японского оборудования для контрактного производства радиоэлектроники и электронных устройств не смогли закрыть его ввоз в Россию, но привели к повышению его стоимости для российских заказчиков на 40–50%. Это следует из отчета Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), который посвящен контрактному производству в России. «Ведомости» ознакомились с документом.
Речь идет об оборудовании, которое позволяет производить монтаж компонентов на печатные платы, сборку конечных устройств, испытания и контроль качества изготовленных изделий и т. д. Основные участники российского рынка контрактного производства – GS Group, «АТБ электроника», НПП «Гамма» и др.
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