Южная Корея начала расследование против Telegram из-за распространения дипфейков
Южнокорейская полиция начала предварительное расследование в отношении компании Telegram по подозрению в содействии секс-преступлениям с использованием дипфейков. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
«Как и во Франции, столичное полицейское агентство Сеула начало предварительное расследование в отношении Telegram», – сказал на регулярной пресс-конференции глава национального агентства уголовного розыска У Чон Су.
Чиновник признал трудности в расследовании, заявив, что Telegram не предоставляет необходимые следствию данные, в частности, информацию об аккаунте. По его словам, с той же проблемой столкнулись правоохранительные органы и в других странах, например в США.
«Мы продолжим работать с французскими властями и другими международными организациями, чтобы понять, как мы можем использовать эту возможность для расследования в отношении Telegram», – добавил он.
30 августа «Рёнхап» писало о передаче прокуратуре дела в отношении 20-летнего мужчины, обвиняемого в создании порнороликов с использованием технологии дипфейк. Жертвами его Telegram-канала стали 246 человек. Участники этого канала предоставили ему портретные фотографии своих знакомых и личную информацию. По версии следствия, обвиняемый создал и распространил таким образом 279 фальшивых порнороликов.
24 августа создателя Telegram Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.