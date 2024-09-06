Telegram обновил политику модерации
Пользователи Telegram теперь могут сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах и чатах. Об этом говорится в обновленном разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера.
«Во всех приложениях Telegram есть кнопки "Пожаловаться", которые позволяют вам сообщать о незаконном контенте нашим модераторам всего несколькими нажатиями», – сказано на сайте компании.
Изменения в политику модерации были внесены менее суток назад. Согласно кэшированной копии страницы от 5 сентября, до этого в разделе говорилось, что все чаты в Telegram являются приватными и администрация мессенджера не обрабатывает связанные с ними запросы. Модерация проводится только в отношении каналов, ботов и наборов стикеров.
Telegram изменил политику модерации на фоне уголовного преследования основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. Он был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже.
Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.
5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, добавив, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, чтобы установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Кроме того, злоупотребление платформой облегчило резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн. В связи с этим Дуров пообещал «значительно улучшить ситуацию в этом плане», этот процесс уже запущен.