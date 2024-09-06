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Telegram обновил политику модерации

Ведомости

Пользователи Telegram теперь могут сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах и чатах. Об этом говорится в обновленном разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера.

«Во всех приложениях Telegram есть кнопки "Пожаловаться", которые позволяют вам сообщать о незаконном контенте нашим модераторам всего несколькими нажатиями», – сказано на сайте компании.

Изменения в политику модерации были внесены менее суток назад. Согласно кэшированной копии страницы от 5 сентября, до этого в разделе говорилось, что все чаты в Telegram являются приватными и администрация мессенджера не обрабатывает связанные с ними запросы. Модерация проводится только в отношении каналов, ботов и наборов стикеров.

Telegram изменил политику модерации на фоне уголовного преследования основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. Он был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже.

Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, добавив, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, чтобы установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Кроме того, злоупотребление платформой облегчило резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн. В связи с этим Дуров пообещал «значительно улучшить ситуацию в этом плане», этот процесс уже запущен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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