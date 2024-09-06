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Telegram не менял политику в отношении приватности чатов

Ведомости

Администрация Telegram по-прежнему не модерирует приватные чаты пользователей, сообщения о возможности пожаловаться на контент в частной переписке не соответствуют действительности, следует из обновленного раздела часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера.

Информация о том, что все чаты в Telegram являются приватными и администрация мессенджера не обрабатывает связанные с ними запросы, была перенесена в ответ на вопрос о нарушении авторских прав. Ранее эта фраза находилась под вопросом о том, как можно удалить нелегальный контент в Telegram.

Подчеркивается, что команда Telegram модерирует общедоступные боты, каналы и наборы стикеров, чтобы сделать мессенджер безопаснее. В правилах модерации также говорится, что чаты пользователей защищены шифрованием, но Telegram «может быть вынужден предоставить данные», если проблема будет «достаточно серьезной и всеобщей». Утверждается, что на сегодняшний день компания «раскрыла 0 байт пользовательских данных третьим лицам, включая правительства».

6 сентября Telegram обновил политику модерации. Из-за перестановки ответов в разделе FAQ СМИ решили, что администрация мессенджера теперь якобы модерирует «незаконный контент» в приватных чатах по запросам пользователей.

Во Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведется расследование. Предприниматель был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Среди предъявленных ему обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, добавив, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, чтобы установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Кроме того, злоупотребление платформой облегчило резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн. В связи с этим Дуров пообещал «значительно улучшить ситуацию в этом плане», этот процесс уже запущен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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