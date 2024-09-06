Telegram не менял политику в отношении приватности чатов
Администрация Telegram по-прежнему не модерирует приватные чаты пользователей, сообщения о возможности пожаловаться на контент в частной переписке не соответствуют действительности, следует из обновленного раздела часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера.
Информация о том, что все чаты в Telegram являются приватными и администрация мессенджера не обрабатывает связанные с ними запросы, была перенесена в ответ на вопрос о нарушении авторских прав. Ранее эта фраза находилась под вопросом о том, как можно удалить нелегальный контент в Telegram.
Подчеркивается, что команда Telegram модерирует общедоступные боты, каналы и наборы стикеров, чтобы сделать мессенджер безопаснее. В правилах модерации также говорится, что чаты пользователей защищены шифрованием, но Telegram «может быть вынужден предоставить данные», если проблема будет «достаточно серьезной и всеобщей». Утверждается, что на сегодняшний день компания «раскрыла 0 байт пользовательских данных третьим лицам, включая правительства».
6 сентября Telegram обновил политику модерации. Из-за перестановки ответов в разделе FAQ СМИ решили, что администрация мессенджера теперь якобы модерирует «незаконный контент» в приватных чатах по запросам пользователей.
Во Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведется расследование. Предприниматель был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Среди предъявленных ему обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.
5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, добавив, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, чтобы установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Кроме того, злоупотребление платформой облегчило резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн. В связи с этим Дуров пообещал «значительно улучшить ситуацию в этом плане», этот процесс уже запущен.