SpaceX вновь перенесла запуск миссии Polaris Dawn
Запуск коммерческой миссии Polaris Dawn перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила SpaceX в соцсети X.
«Из-за неблагоприятной погоды на космодроме запуск ракеты Falcon 9 миссии Polaris Dawn намечен на 5:23 утра по восточному времени», – говорится в сообщении.
Запуск на космодроме Космического центра имени Джона Кеннеди был запланирован на 03:00 по местному времени (10:00 мск). Теперь он пройдет в 12:23 мск.
27 августа SpaceX перенесла запуск Polaris Dawn с 27 на 28 августа. 28 августа запуск был перенесен на неопределенное время из-за плохих погодных условий.
В Polaris Dawn участвуют четыре непрофессиональных астронавта, трое из них летят в космос впервые. Командир миссии Джаред Айзекман уже участвовал в миссии Inspiration4.
В рамках миссии впервые в истории в открытый космос выйдут непрофессиональные астронавты. Они сделают это в скафандрах, разработанных SpaceX. Астронавты проведут 36 исследований и экспериментов, направленных на улучшение здоровья человека как на Земле, так и во время длительных космических полетов. Кроме того, будет протестирована лазерная система связи Starlink.