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SpaceX вновь перенесла запуск миссии Polaris Dawn

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Запуск коммерческой миссии Polaris Dawn перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила SpaceX в соцсети X.

«Из-за неблагоприятной погоды на космодроме запуск ракеты Falcon 9 миссии Polaris Dawn намечен на 5:23 утра по восточному времени», – говорится в сообщении.

Запуск на космодроме Космического центра имени Джона Кеннеди был запланирован на 03:00 по местному времени (10:00 мск). Теперь он пройдет в 12:23 мск.

27 августа SpaceX перенесла запуск Polaris Dawn с 27 на 28 августа. 28 августа запуск был перенесен на неопределенное время из-за плохих погодных условий.

В Polaris Dawn участвуют четыре непрофессиональных астронавта, трое из них летят в космос впервые. Командир миссии Джаред Айзекман уже участвовал в миссии Inspiration4.

В рамках миссии впервые в истории в открытый космос выйдут непрофессиональные астронавты. Они сделают это в скафандрах, разработанных SpaceX. Астронавты проведут 36 исследований и экспериментов, направленных на улучшение здоровья человека как на Земле, так и во время длительных космических полетов. Кроме того, будет протестирована лазерная система связи Starlink.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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