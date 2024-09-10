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Huawei презентовал смартфон с двумя сгибами за $2800

Ведомости

Китайская компания Huawei Technologies представила складывающийся втрое телефон Huawei Mate XT стоимостью $2800 через несколько часов после того, как Apple презентовала новый iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Устройство уже получило более 3,6 млн предварительных заказов. При этом весь мировой рынок складных телефонов составил около 4 млн единиц во II квартале 2024 г.

«Мы смело совершаем необычные прорывы. Сегодня мы в очередной раз перепишем историю отрасли, превратим научную фантастику в реальность и возглавим новую эру складных устройств», – сказал на презентации исполнительный директор Huawei Ричард Ю, добавив, что команда трудилась над созданием нового продукта в течение пяти лет.

Mate XT выпускается в красном и черном цветах и оснащен 10,2-дюймовым экраном. По информации компании, при толщине 3,6 мм устройство стало самым тонким складным телефоном в мире.

Запуск состоялся всего через несколько часов после того, как Apple представила свою последнюю модель – iPhone 16 с поддержкой искусственного интеллекта. Оба смартфона поступят в продажу 20 сентября.

Новый базовый iPhone будет стоить от $799, модель Plus – $899. Финальная цена будет зависеть от объема памяти. У новой модели будет сенсорная кнопка съемки Capture Button, которая будет работать по принципу кнопки затвора цифровых камер. Также iPhone 16 оснащен новым чипом A18. Компания указывает, что в новой линейке моделей будет интегрирована система ИИ – Apple Intelligence. Также компания представила модель Pro и Pro Max, ее цена начинается от $999 и $1199 соответственно, однако предзаказ пока невозможен. AI выйдет в октябре – вместе с iOS 18.1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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