Huawei презентовал смартфон с двумя сгибами за $2800
Устройство уже получило более 3,6 млн предварительных заказов. При этом весь мировой рынок складных телефонов составил около 4 млн единиц во II квартале 2024 г.
«Мы смело совершаем необычные прорывы. Сегодня мы в очередной раз перепишем историю отрасли, превратим научную фантастику в реальность и возглавим новую эру складных устройств», – сказал на презентации исполнительный директор Huawei Ричард Ю, добавив, что команда трудилась над созданием нового продукта в течение пяти лет.
Mate XT выпускается в красном и черном цветах и оснащен 10,2-дюймовым экраном. По информации компании, при толщине 3,6 мм устройство стало самым тонким складным телефоном в мире.
Запуск состоялся всего через несколько часов после того, как Apple представила свою последнюю модель – iPhone 16 с поддержкой искусственного интеллекта. Оба смартфона поступят в продажу 20 сентября.
Новый базовый iPhone будет стоить от $799, модель Plus – $899. Финальная цена будет зависеть от объема памяти. У новой модели будет сенсорная кнопка съемки Capture Button, которая будет работать по принципу кнопки затвора цифровых камер. Также iPhone 16 оснащен новым чипом A18. Компания указывает, что в новой линейке моделей будет интегрирована система ИИ – Apple Intelligence. Также компания представила модель Pro и Pro Max, ее цена начинается от $999 и $1199 соответственно, однако предзаказ пока невозможен. AI выйдет в октябре – вместе с iOS 18.1.