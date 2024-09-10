Huawei презентовал смартфон с двумя сгибами за $2800

Новый базовый iPhone будет стоить от $799, модель Plus – $899. Финальная цена будет зависеть от объема памяти. У новой модели будет сенсорная кнопка съемки Capture Button, которая будет работать по принципу кнопки затвора цифровых камер. Также iPhone 16 оснащен новым чипом A18. Компания указывает, что в новой линейке моделей будет интегрирована система ИИ – Apple Intelligence. Также компания представила модель Pro и Pro Max, ее цена начинается от $999 и $1199 соответственно, однако предзаказ пока невозможен. AI выйдет в октябре – вместе с iOS 18.1.