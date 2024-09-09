Apple представила новую линейку гаджетов
Американская компания Apple представила новые модели телефонов iPhone 16-го поколения. В частности, iPhone 16 и iPhone 16 Plus с диагоналями экрана 6,1 и 6,7 дюймов.
В частности, новый базовый iPhone будет стоить от $799, модель Plus – $899. Финальная цена будет зависеть от объема памяти. У новой модели будет сенсорная кнопка съемки Capture Button, которая будет работать по принципу кнопки затвора цифровых камер. Также iPhone 16 оснащен новым чипом A18. Компания указывает, что в новой линейке моделей будет интегрирована система ИИ – Apple Intelligence. Также компания представила модель Pro и Pro Max, ее цена начинается от $999 и $1199 соответственно, однако предзаказ пока невозможен. AI выйдет в октябре – вместе с iOS 18.1.
В ходе презентации были представлены новые электронные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 ценой в $399 и $799 соответственно. Также для предзаказа стали доступны новые наушники AirPods 4 с активной системой шумоподавления. Базовая модель стоит $129, модель с шумоподавлением – $179. Также была добавлена модель AirPods Pro 2 ценой в $249.
3 сентября Nikkei сообщала, что Apple будет использовать органические светодиоды (OLED) вместо жидкокристаллических дисплеев (LCD) во всех моделях iPhone с 2025 г.