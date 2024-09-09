Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Apple представила новую линейку гаджетов

Ведомости

Американская компания Apple представила новые модели телефонов iPhone 16-го поколения. В частности, iPhone 16 и iPhone 16 Plus с диагоналями экрана 6,1 и 6,7 дюймов.

В частности, новый базовый iPhone будет стоить от $799, модель Plus – $899. Финальная цена будет зависеть от объема памяти. У новой модели будет сенсорная кнопка съемки Capture Button, которая будет работать по принципу кнопки затвора цифровых камер. Также iPhone 16 оснащен новым чипом A18. Компания указывает, что в новой линейке моделей будет интегрирована система ИИ – Apple Intelligence. Также компания представила модель Pro и Pro Max, ее цена начинается от $999 и $1199 соответственно, однако предзаказ пока невозможен. AI выйдет в октябре – вместе с iOS 18.1.

В ходе презентации были представлены новые электронные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 ценой в $399 и $799 соответственно. Также для предзаказа стали доступны новые наушники AirPods 4 с активной системой шумоподавления. Базовая модель стоит $129, модель с шумоподавлением – $179. Также была добавлена модель AirPods Pro 2 ценой в $249.

3 сентября Nikkei сообщала, что Apple будет использовать органические светодиоды (OLED) вместо жидкокристаллических дисплеев (LCD) во всех моделях iPhone с 2025 г. 

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных