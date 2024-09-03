Nikkei: Apple переведет экраны iPhone на OLED-матрицы в 2025 году

OLED-дисплеи создают изображение с помощью органических соединений красного, зеленого и синего цветов, которые сами излучают свет. Без подсветки они обеспечивают более яркие цвета и контрастность, чем ЖК-дисплеи. В связи с ростом спроса на смартфоны для просмотра фильмов и спортивных соревнований, а также для игр компания Samsung начала продавать OLED-дисплеи в качестве замены ЖК-дисплеев в 2009 г. Apple впервые использовала OLED-панели в iPhone X в 2017 г. С тех пор компания перешла с ЖК-дисплеев на OLED в своих премиальных моделях. В 2015 г. JDI и Sharp ежегодно поставляли около 200 млн ЖК-дисплеев для iPhone, но к 2023 г.этот показатель снизился примерно до 20 млн.