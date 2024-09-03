Nikkei: Apple переведет экраны iPhone на OLED-матрицы в 2025 году
Компания Apple будет использовать органические светодиоды (OLED) вместо жидкокристаллических дисплеев (LCD) во всех моделях iPhone с 2025 г. Об этом сообщает Nikkei.
Этот шаг исключит двух японских поставщиков панелей, Japan Display (JDI) и Sharp, из бизнеса по производству телефонов американской компании. JDI и Sharp имели совокупную долю в 70% дисплеев для iPhone около 10 лет назад, но в последнее время поставляли ЖК-дисплеи только для iPhone SE, поскольку Apple перешла на OLED-дисплеи для своих премиальных моделей. Доминирующими производителями OLED-дисплеев являются южнокорейские и китайские компании.
По данным источников издания, Apple начала размещать заказы на OLED-дисплеи для будущего iPhone SE у китайской BOE Technology Group и южнокорейской LG Display. Это изменение знаменует собой конец использования ЖК-дисплеев в iPhone: модель SE, выпуск которой запланирован на следующий год, также будет оснащена OLED-дисплеем, наряду со стандартными моделями iPhone и премиальными моделями Pro.
Южнокорейская компания Samsung Electronics занимает около половины рынка OLED-дисплеев для iPhone, доля LG Display составляет около 30%, а BOE – около 20%. Ни JDI, ни Sharp не производят OLED-дисплеи для смартфонов, и ожидается, что их поставки ЖК-дисплеев для iPhone закончатся после снятия с производства старых моделей.
OLED-дисплеи создают изображение с помощью органических соединений красного, зеленого и синего цветов, которые сами излучают свет. Без подсветки они обеспечивают более яркие цвета и контрастность, чем ЖК-дисплеи. В связи с ростом спроса на смартфоны для просмотра фильмов и спортивных соревнований, а также для игр компания Samsung начала продавать OLED-дисплеи в качестве замены ЖК-дисплеев в 2009 г. Apple впервые использовала OLED-панели в iPhone X в 2017 г. С тех пор компания перешла с ЖК-дисплеев на OLED в своих премиальных моделях. В 2015 г. JDI и Sharp ежегодно поставляли около 200 млн ЖК-дисплеев для iPhone, но к 2023 г.этот показатель снизился примерно до 20 млн.
Apple представит новую серию гаджетов 9 сентября. Мероприятие состоится в 10:00 по североамериканскому времени (в 18:00 мск). Презентация пройдет под лозунгом It’s Glowtime. Ожидается, что будут представлены линейка смартфонов iPhone 16 (как писал Bloomberg, модели будут называться 16,16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max), новые модели умных часов Apple Watch, а также операционная система iOS 18. iPhone 16 будут отличаться большими экранами, новым дизайном камеры и цветом, а носимые устройства Apple получат новый более быстрый чип.