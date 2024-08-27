Осенняя презентация гаджетов Apple состоится 9 сентября

25 июля сообщалось о намерении Apple выпустить на рынок революционно новую операционную систему iOS 18, которая будет интегрирована в ядро iPhone, iPad и Mac. Презентация iOS 18 состоялась на Worldwide Developers Conference (WWDC) в июне 2024 г. Главной особенностью новой операционной системы является искусственный интеллект Apple Intelligence. Он будет бесплатным в использовании, но первоначально выйдет на английском языке. Точная дата выхода новинки еще не объявлена, а бета-версия нейросети появится этой осенью.