Осенняя презентация гаджетов Apple состоится 9 сентября

Осенняя презентация гаджетов Apple состоится 9 сентябряКомпания, как ожидается, представит iPhone 16, новые модели Apple Watch и iOS 18
Apple представит новую серию гаджетов 9 сентября. Мероприятие состоится в 10:00 по североамериканскому времени (в 18:00 мск), сообщается на сайте американской корпорации.
По данным CNBC, презентация пройдет под лозунгом It’s Glowtime. Информацию о новых продуктах компания не представила. Ожидается, что будут представлены линейка смартфонов iPhone 16 (как писал Bloomberg, модели будут называться 16,16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max), новые модели умных часов Apple Watch, а также операционная система iOS 18.
Предполагается, что iPhone 16 будут отличаться большими экранами, новым дизайном камеры и цветом, а носимые устройства Apple получат новый более быстрый чип.
25 июля сообщалось о намерении Apple выпустить на рынок революционно новую операционную систему iOS 18, которая будет интегрирована в ядро iPhone, iPad и Mac. Презентация iOS 18 состоялась на Worldwide Developers Conference (WWDC) в июне 2024 г. Главной особенностью новой операционной системы является искусственный интеллект Apple Intelligence. Он будет бесплатным в использовании, но первоначально выйдет на английском языке. Точная дата выхода новинки еще не объявлена, а бета-версия нейросети появится этой осенью.
19 августа стало известно, что Apple отключила российских и белорусских разработчиков от сервиса Search Ads. Отключение затронуло тех, у кого в юридическом адресе указаны Россия или Белоруссия, а также разработчиков приложений, «страной происхождения которых является Россия и Белоруссия». По совам директора Sparrow Code LTD Ивана Воробья, компания фактически лишила российских разработчиков возможности размещать поисковую рекламу в App Store в магазинах помимо российского.