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Осенняя презентация гаджетов Apple состоится 9 сентября

Компания, как ожидается, представит iPhone 16, новые модели Apple Watch и iOS 18
Ведомости

Apple представит новую серию гаджетов 9 сентября. Мероприятие состоится в 10:00 по североамериканскому времени (в 18:00 мск), сообщается на сайте американской корпорации.

По данным CNBC, презентация пройдет под лозунгом It’s Glowtime. Информацию о новых продуктах компания не представила. Ожидается, что будут представлены линейка смартфонов iPhone 16 (как писал Bloomberg, модели будут называться 16,16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max), новые модели умных часов Apple Watch, а также операционная система iOS 18.

Предполагается, что iPhone 16 будут отличаться большими экранами, новым дизайном камеры и цветом, а носимые устройства Apple получат новый более быстрый чип.

25 июля сообщалось о намерении Apple выпустить на рынок революционно новую операционную систему iOS 18, которая будет интегрирована в ядро iPhone, iPad и Mac. Презентация iOS 18 состоялась на Worldwide Developers Conference (WWDC) в июне 2024 г. Главной особенностью новой операционной системы является искусственный интеллект Apple Intelligence. Он будет бесплатным в использовании, но первоначально выйдет на английском языке. Точная дата выхода новинки еще не объявлена, а бета-версия нейросети появится этой осенью.

19 августа стало известно, что Apple отключила российских и белорусских разработчиков от сервиса Search Ads. Отключение затронуло тех, у кого в юридическом адресе указаны Россия или Белоруссия, а также разработчиков приложений, «страной происхождения которых является Россия и Белоруссия». По совам директора Sparrow Code LTD Ивана Воробья, компания фактически лишила российских разработчиков возможности размещать поисковую рекламу в App Store в магазинах помимо российского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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