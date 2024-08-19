Apple отключила российских разработчиков от Search Ads
Американская корпорация Apple отключила российских и белорусских разработчиков от сервиса Search Ads, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее уведомление.
Разработчики получили уведомление 15 августа. Отключение затронуло тех, у кого в юридическом адресе указаны Россия или Белоруссия, а также разработчиков приложений, «страной происхождения которых является Россия и Белоруссия».
Директор Sparrow Code LTD Иван Воробей, комментируя действия Apple, отметил, что корпорация фактически лишила российских разработчиков возможности размещать поисковую рекламу в App Store в магазинах помимо российского. Он добавил, что речь идет в том числе и о рекламе для пользователей, которые находятся в России, но в учетной записи Apple сменили регион на иностранный. По словам эксперта, крупные издатели уже давно «ушли за рубеж» – в Великобританию, Китай и Казахстан, либо перешли на оплату через сторонние сервисы.
По информации data.ai за 2023 г., объем платежей в мобильных играх через App Store сократился на 20% год к году. Сооснователь компании по разработке цифровых решений Arcsinus Павел Голуб добавил, что Search Ads могли воспользоваться только российские компании, которые создавали продукты без локального фокуса, и сервисы, рассчитанные на релокантов.
Apple Search Ads – платформа для рекламы приложений App Store. Доступ к сервису для России открылся в мае 2020 г. Спустя два года Apple остановила все рекламные кампании, запущенные в Search Ads на Россию.