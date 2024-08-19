Apple отключила российских разработчиков от Search Ads

Директор Sparrow Code LTD Иван Воробей, комментируя действия Apple, отметил, что корпорация фактически лишила российских разработчиков возможности размещать поисковую рекламу в App Store в магазинах помимо российского. Он добавил, что речь идет в том числе и о рекламе для пользователей, которые находятся в России, но в учетной записи Apple сменили регион на иностранный. По словам эксперта, крупные издатели уже давно «ушли за рубеж» – в Великобританию, Китай и Казахстан, либо перешли на оплату через сторонние сервисы.