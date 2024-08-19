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Apple отключила российских разработчиков от Search Ads

Ведомости

Американская корпорация Apple отключила российских и белорусских разработчиков от сервиса Search Ads, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее уведомление.

Разработчики получили уведомление 15 августа. Отключение затронуло тех, у кого в юридическом адресе указаны Россия или Белоруссия, а также разработчиков приложений, «страной происхождения которых является Россия и Белоруссия».

Директор Sparrow Code LTD Иван Воробей, комментируя действия Apple, отметил, что корпорация фактически лишила российских разработчиков возможности размещать поисковую рекламу в App Store в магазинах помимо российского. Он добавил, что речь идет в том числе и о рекламе для пользователей, которые находятся в России, но в учетной записи Apple сменили регион на иностранный. По словам эксперта, крупные издатели уже давно «ушли за рубеж» – в Великобританию, Китай и Казахстан, либо перешли на оплату через сторонние сервисы.

По информации data.ai за 2023 г., объем платежей в мобильных играх через App Store сократился на 20% год к году. Сооснователь компании по разработке цифровых решений Arcsinus Павел Голуб добавил, что Search Ads могли воспользоваться только российские компании, которые создавали продукты без локального фокуса, и сервисы, рассчитанные на релокантов.

Apple Search Ads – платформа для рекламы приложений App Store. Доступ к сервису для России открылся в мае 2020 г. Спустя два года Apple остановила все рекламные кампании, запущенные в Search Ads на Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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