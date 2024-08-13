В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS
Сейчас операционная система находится на стадии разработки. По словам представителя разработчика, в составе платформы – свободное программное обеспечение (СПО).
Как заявил изданию сооснователь венчурного фонда «Стриго кэпитал» Дмитрий Комиссаров, инвестиции в разработку AltPhone могут составить «несколько сотен миллионов рублей». Это гораздо дешевле, чем если бы платформу разрабатывали не на открытом коде.
«Ведомости» со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского» писали в начале августа об обнаружении трояна, который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России. Ему присвоили название LianSpy.
По данным «Лаборатории Касперского», шпионаж мог начаться с середины 2021 г., но обнаружение вредоноса было затруднено, поскольку атакующие активно скрывают следы. С момента обнаружения LianSpy с весны этого года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более 10 целей.
Консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий при этом указал на маловероятность того, что за шпионажем стоит сам производитель операционной системы Android Google, так как у него есть гораздо больше способов следить за пользователями, чем с помощью навесных вредоносных программ.