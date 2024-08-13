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В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS

Ведомости

Разработчик российских операционных систем (ОС) «Базальт СПО» создает альтернативу мобильных ОС Android и iOS под названием AltPhone. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

Сейчас операционная система находится на стадии разработки. По словам представителя разработчика, в составе платформы – свободное программное обеспечение (СПО).

Как заявил изданию сооснователь венчурного фонда «Стриго кэпитал» Дмитрий Комиссаров, инвестиции в разработку AltPhone могут составить «несколько сотен миллионов рублей». Это гораздо дешевле, чем если бы платформу разрабатывали не на открытом коде.

«Ведомости» со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского» писали в начале августа об обнаружении трояна, который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России. Ему присвоили название LianSpy.

По данным «Лаборатории Касперского», шпионаж мог начаться с середины 2021 г., но обнаружение вредоноса было затруднено, поскольку атакующие активно скрывают следы. С момента обнаружения LianSpy с весны этого года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более 10 целей.

Консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий при этом указал на маловероятность того, что за шпионажем стоит сам производитель операционной системы Android Google, так как у него есть гораздо больше способов следить за пользователями, чем с помощью навесных вредоносных программ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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