SpaceX запустила ракету Falcon 9 с миссией Polaris Dawn
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с коммерческой миссией Polaris Dawn состоялся с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в 05:24 по местному времени (12:24 мск). Трансляцию запуска вела SpaceX в соцсети X.
В миссии принимают участие четыре непрофессиональных астронавта, трое из них летят в космос впервые. Командир миссии Джаред Айзекман уже участвовал в миссии Inspiration4.
10 сентября SpaceX сообщила о переносе запуска Polaris Dawn на два часа из-за неблагоприятных погодных условий. До этого запуск переносился с 27 на 28 августа, после чего он был отложен на неопределенное время из-за плохой погоды.
В рамках миссии впервые в истории в открытый космос выйдут непрофессиональные астронавты. Они сделают это в скафандрах, разработанных SpaceX. Астронавты проведут 36 исследований и экспериментов, направленных на улучшение здоровья человека как на Земле, так и во время длительных космических полетов. Кроме того, будет протестирована лазерная система связи Starlink.