Госкомиссия утвердила экипаж 72-й экспедиции на МКС
Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-26» и 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Дублирующий экипаж составили космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. Дональд Петтит отправится в экспедицию по соглашению между «Роскосмосом» и NASA по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских Crew Dragon и американских астронавтов на российских «Союз МС», уточняется на сайте госкорпорации.
Госкомиссия также подтвердила готовность к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры. По плану, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» стартует с космодрома Байконур 11 сентября в 19:23 мск. Стыковка корабля к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС произойдет в 22:33 мск.
Космонавты пробудут на МКС 202 суток. Планируются выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», научно-прикладные исследования.
9 сентября руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс сообщал ТАСС, что NASA и «Роскосмос» работают над продлением программы перекрестных полетов к МКС. Договоры еще не заключены из-за неопределенности ситуации с Boeing Starliner. Бауэрсокс объяснил, что «Роскосмос» сомневается в том, что корабль достаточно надежен, чтобы отправлять на нем российских космонавтов. После возвращения Starliner NASA сможет решить этот вопрос.