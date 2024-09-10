Госкомиссия утвердила экипаж 72-й экспедиции на МКС

9 сентября руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс сообщал ТАСС, что NASA и «Роскосмос» работают над продлением программы перекрестных полетов к МКС. Договоры еще не заключены из-за неопределенности ситуации с Boeing Starliner. Бауэрсокс объяснил, что «Роскосмос» сомневается в том, что корабль достаточно надежен, чтобы отправлять на нем российских космонавтов. После возвращения Starliner NASA сможет решить этот вопрос.