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Госкомиссия утвердила экипаж 72-й экспедиции на МКС

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Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-26» и 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Дублирующий экипаж составили космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. Дональд Петтит отправится в экспедицию по соглашению между «Роскосмосом» и NASA по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских Crew Dragon и американских астронавтов на российских «Союз МС», уточняется на сайте госкорпорации.

Госкомиссия также подтвердила готовность к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры. По плану, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» стартует с космодрома Байконур 11 сентября в 19:23 мск. Стыковка корабля к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС произойдет в 22:33 мск.

Космонавты пробудут на МКС 202 суток. Планируются выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», научно-прикладные исследования.

9 сентября руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс сообщал ТАСС, что NASA и «Роскосмос» работают над продлением программы перекрестных полетов к МКС. Договоры еще не заключены из-за неопределенности ситуации с Boeing Starliner. Бауэрсокс объяснил, что «Роскосмос» сомневается в том, что корабль достаточно надежен, чтобы отправлять на нем российских космонавтов. После возвращения Starliner NASA сможет решить этот вопрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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