Заказы из «Пятерочки» начали доставлять роботы
X5 Group запустила собственную доставку онлайн-заказов из магазинов «Пятерочка» с помощью роботов. На пилотной стадии роверы приступили к работе в Москве на улицах Часовая, 1-я Аэропортовская и в Петровско-Разумовском проезде, сервис пока доступен для 35 000 домовладений. По завершении пилота штат роботов увеличат и автоматизированная доставка станет доступна также из супермаркетов торговой сети «Перекресток». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Роверы предоставляет в аренду Яндекс. Компания также берет на себя их техническое обслуживание и создание высокоточных карт, по которым роботы ориентируются в городе. Для доставок из магазина доработали программное обеспечение, чтобы сотрудники могли сами назначать и отправлять роботов на заказы.
Роботы-курьеры «Х5 доставки» перемещаются на расстояние до 2 км. Они самостоятельно передвигаются в условиях города, умеют определять и объезжать препятствия, забираться на бордюры высотой до 10 см. Распознавать объекты и принимать решение по маршруту им помогают нейросети.
«На первом этапе мы планируем тестировать разные сценарии роботизированной доставки, уже в этом году проект будет расширен до нескольких районов Москвы», – пояснил управляющий директор X5 Digital Сергей Паньков.
До этого доставить покупки роботами из магазинов «Перекресток» и «Пятерочка» можно было только через сервисы «Яндекс.Еда» и «Деливери».
«Почта России» сообщала о запуске проекта доставки роботами «Яндекса» осенью 2021 г. На первом этапе 36 роверов должны были осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Отмечалось, что на первом этапе предполагалось задействовать несколько десятков роверов «Яндекса» для доставки посылок из отделений в радиусе 2 км. Стоимость такой доставки составляла 1 руб. Осенью 2023 г. проект свернули.