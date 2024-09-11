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Заказы из «Пятерочки» начали доставлять роботы

Ведомости

X5 Group запустила собственную доставку онлайн-заказов из магазинов «Пятерочка» с помощью роботов. На пилотной стадии роверы приступили к работе в Москве на улицах Часовая, 1-я Аэропортовская и в Петровско-Разумовском проезде, сервис пока доступен для 35 000 домовладений. По завершении пилота штат роботов увеличат и автоматизированная доставка станет доступна также из супермаркетов торговой сети «Перекресток». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Роверы предоставляет в аренду Яндекс. Компания также берет на себя их техническое обслуживание и создание высокоточных карт, по которым роботы ориентируются в городе. Для доставок из магазина доработали программное обеспечение, чтобы сотрудники могли сами назначать и отправлять роботов на заказы.

Роботы-курьеры «Х5 доставки» перемещаются на расстояние до 2 км. Они самостоятельно передвигаются в условиях города, умеют определять и объезжать препятствия, забираться на бордюры высотой до 10 см. Распознавать объекты и принимать решение по маршруту им помогают нейросети.

«На первом этапе мы планируем тестировать разные сценарии роботизированной доставки, уже в этом году проект будет расширен до нескольких районов Москвы», – пояснил управляющий директор X5 Digital Сергей Паньков.

До этого доставить покупки роботами из магазинов «Перекресток» и «Пятерочка» можно было только через сервисы «Яндекс.Еда» и «Деливери».

«Почта России» сообщала о запуске проекта доставки роботами «Яндекса» осенью 2021 г. На первом этапе 36 роверов должны были осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Отмечалось, что на первом этапе предполагалось задействовать несколько десятков роверов «Яндекса» для доставки посылок из отделений в радиусе 2 км. Стоимость такой доставки составляла 1 руб. Осенью 2023 г. проект свернули.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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