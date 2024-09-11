Заказы из «Пятерочки» начали доставлять роботы

X5 Group запустила собственную доставку онлайн-заказов из магазинов «Пятерочка» с помощью роботов. На пилотной стадии роверы приступили к работе в Москве на улицах Часовая, 1-я Аэропортовская и в Петровско-Разумовском проезде, сервис пока доступен для 35 000 домовладений. По завершении пилота штат роботов увеличат и автоматизированная доставка станет доступна также из супермаркетов торговой сети «Перекресток». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.