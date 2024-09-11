Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем допущена к старту на МКС
Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» и ее запуск. Об этом сообщил «Роскосмос».
Запуск состоится с 31-й площадки космодрома Байконур в 19:23 мск. Стыковка корабля к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС произойдет в 22:33 мск.
Космонавты пробудут на МКС 202 суток. Планируются выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», научно-прикладные исследования.
В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Дублирующий экипаж составили космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким.
Дональд Петтит отправится в экспедицию по соглашению между «Роскосмосом» и NASA по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских Crew Dragon и американских астронавтов на российских «Союз МС».