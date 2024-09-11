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Космический корабль «Союз МС-26» с россиянами и американцем прибыл на МКС

Ведомости

Корабль «Союз МС-26», на борту которого находятся участники 72-й длительной экспедиции – космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит, прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Сегодня в 22:32 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-26" в автоматическом режиме причалил к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции», – говорится в пресс-релизе.

После открытия переходных люков между кораблем «Союз МС-26» и модулем «Рассвет» Овчинин, Вагнер и Петтит присоединятся к находящемуся на МКС экипажу. В ходе 72-й длительной экспедиции с расчетной длительностью 202 суток запланирован выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», проведение научных исследований.

8 августа АО «Главкосмос» (дочерняя компания «Роскосмоса») сообщило на своем сайте, что космические туристы смогут отправиться на МКС в III-IV квартале 2025 г. с космодрома Байконур в Казахстане. Перед полетом им проведут медицинское освидетельствование, необходимые тренировки и обучение вместе в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке в Московской области. Суммарный срок подготовки к полету составит 10 месяцев. На МКС космические путешественники смогут находиться 10 дней. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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