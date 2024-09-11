Космический корабль «Союз МС-26» с россиянами и американцем прибыл на МКС
Корабль «Союз МС-26», на борту которого находятся участники 72-й длительной экспедиции – космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит, прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
«Сегодня в 22:32 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-26" в автоматическом режиме причалил к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции», – говорится в пресс-релизе.
После открытия переходных люков между кораблем «Союз МС-26» и модулем «Рассвет» Овчинин, Вагнер и Петтит присоединятся к находящемуся на МКС экипажу. В ходе 72-й длительной экспедиции с расчетной длительностью 202 суток запланирован выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», проведение научных исследований.
8 августа АО «Главкосмос» (дочерняя компания «Роскосмоса») сообщило на своем сайте, что космические туристы смогут отправиться на МКС в III-IV квартале 2025 г. с космодрома Байконур в Казахстане. Перед полетом им проведут медицинское освидетельствование, необходимые тренировки и обучение вместе в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке в Московской области. Суммарный срок подготовки к полету составит 10 месяцев. На МКС космические путешественники смогут находиться 10 дней.