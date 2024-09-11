Космический корабль «Союз МС-26» с россиянами и американцем прибыл на МКС

8 августа АО «Главкосмос» (дочерняя компания «Роскосмоса») сообщило на своем сайте, что космические туристы смогут отправиться на МКС в III-IV квартале 2025 г. с космодрома Байконур в Казахстане. Перед полетом им проведут медицинское освидетельствование, необходимые тренировки и обучение вместе в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке в Московской области. Суммарный срок подготовки к полету составит 10 месяцев. На МКС космические путешественники смогут находиться 10 дней.