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Власти Южной Кореи обсудят с Telegram борьбу с порнографическими дипфейками

Ведомости

Южнокорейский регулятор СМИ намерен в ближайшее время провести встречу с представителями Telegram для обсуждения противодействия порнографическим дипфейкам на фоне роста число преступлений, связанных с их использованием. Об этом сообщает агентство Yonhap. 

С января по сентябрь этого года по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве с использованием дипфейков были задержаны 318 подозреваемых. Из них 251 человек, или почти 79% были подростками. Число таких случаев неуклонно растет: если в 2021 г. было зафиксировано 156 фактов, то в 2023 г. – уже 180. Сейчас полиция Южной Кореи расследует 513 преступлений на сексуальной почве с использованием дипфейков, пишет агентство.

Комиссия по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи (KSCS) республики сообщила, что 3 сентября была установлена «горячая линия» с представителями Telegram, что позволило оперативно удалять с платформы видеоматериалы с дипфейками сексуального характера.

В апреле в законодательство Британии были подготовлены поправки, которые предполагают введение уголовной ответственности и неограниченного штрафа за создание откровенно сексуального дипфейка без согласия лица, чье изображение было взято за основу. В прошлом году в Британии также была введена уголовная ответственность за распространение поддельных интимных изображений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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