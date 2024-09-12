Власти Южной Кореи обсудят с Telegram борьбу с порнографическими дипфейками

С января по сентябрь этого года по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве с использованием дипфейков были задержаны 318 подозреваемых. Из них 251 человек, или почти 79% были подростками. Число таких случаев неуклонно растет: если в 2021 г. было зафиксировано 156 фактов, то в 2023 г. – уже 180. Сейчас полиция Южной Кореи расследует 513 преступлений на сексуальной почве с использованием дипфейков, пишет агентство.