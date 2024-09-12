Власти Южной Кореи обсудят с Telegram борьбу с порнографическими дипфейками
Южнокорейский регулятор СМИ намерен в ближайшее время провести встречу с представителями Telegram для обсуждения противодействия порнографическим дипфейкам на фоне роста число преступлений, связанных с их использованием. Об этом сообщает агентство Yonhap.
С января по сентябрь этого года по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве с использованием дипфейков были задержаны 318 подозреваемых. Из них 251 человек, или почти 79% были подростками. Число таких случаев неуклонно растет: если в 2021 г. было зафиксировано 156 фактов, то в 2023 г. – уже 180. Сейчас полиция Южной Кореи расследует 513 преступлений на сексуальной почве с использованием дипфейков, пишет агентство.
Комиссия по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи (KSCS) республики сообщила, что 3 сентября была установлена «горячая линия» с представителями Telegram, что позволило оперативно удалять с платформы видеоматериалы с дипфейками сексуального характера.
В апреле в законодательство Британии были подготовлены поправки, которые предполагают введение уголовной ответственности и неограниченного штрафа за создание откровенно сексуального дипфейка без согласия лица, чье изображение было взято за основу. В прошлом году в Британии также была введена уголовная ответственность за распространение поддельных интимных изображений.