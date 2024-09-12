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Роскомнадзор: за 2024 год отражены почти 6000 DDoS-атак на системы организаций

Ведомости

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора отразили почти 6000 DDoS-атак на системы защищаемых организаций за текущий год, сообщили в ведомстве.

«Только за август этого года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1235 DDoS-атак на системы защищаемых организаций, за 2024 г. – 5839 таких атак», – заявили в Роскомнадзоре (цитата по «Интерфаксу»). Основные атаки идут из зарубежных стран, таких как США, Великобритания, Германия и Финляндия.

В отражении DDoS-атак помогает Национальная система противодействия, которая начала работать в марте этого года, напомнили в ведомстве. По последним данным, к системе подключились 604 организации, среди которых госструктуры, компании финансового и транспортного сектора, СМИ и др.

9 сентября стало известно, что за первые шесть месяцев 2024 г. количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000. Это на 16% больше, чем за весь прошлый год. Максимальная мощность атаки увеличилась почти в семь раз, до 1,2 Тбит/с. С января по июнь жертвами кибератак становились компании IT-отрасли, телекома, госсектора, а также кредитно-финансовой отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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