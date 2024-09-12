Роскомнадзор: за 2024 год отражены почти 6000 DDoS-атак на системы организаций
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора отразили почти 6000 DDoS-атак на системы защищаемых организаций за текущий год, сообщили в ведомстве.
«Только за август этого года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1235 DDoS-атак на системы защищаемых организаций, за 2024 г. – 5839 таких атак», – заявили в Роскомнадзоре (цитата по «Интерфаксу»). Основные атаки идут из зарубежных стран, таких как США, Великобритания, Германия и Финляндия.
В отражении DDoS-атак помогает Национальная система противодействия, которая начала работать в марте этого года, напомнили в ведомстве. По последним данным, к системе подключились 604 организации, среди которых госструктуры, компании финансового и транспортного сектора, СМИ и др.
9 сентября стало известно, что за первые шесть месяцев 2024 г. количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000. Это на 16% больше, чем за весь прошлый год. Максимальная мощность атаки увеличилась почти в семь раз, до 1,2 Тбит/с. С января по июнь жертвами кибератак становились компании IT-отрасли, телекома, госсектора, а также кредитно-финансовой отрасли.