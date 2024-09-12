Роскомнадзор: за 2024 год отражены почти 6000 DDoS-атак на системы организаций

9 сентября стало известно, что за первые шесть месяцев 2024 г. количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000. Это на 16% больше, чем за весь прошлый год. Максимальная мощность атаки увеличилась почти в семь раз, до 1,2 Тбит/с. С января по июнь жертвами кибератак становились компании IT-отрасли, телекома, госсектора, а также кредитно-финансовой отрасли.