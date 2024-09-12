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В Белоруссии не планируют блокировать YouTube

Ведомости

На сегодня задача заблокировать YouTube в Белоруссии не стоит, сообщил министр информации страны Марат Марков. Его слова передает «БелТА».

«Как только мы почувствуем угрозу со стороны любого поставщика услуги, мы будем адекватно действовать. Адекватно, соразмерно, дипломатически верно. Но сегодня не стоит задача что-то закрывать самим», – сказал он.

По словам Маркова, постановка вопроса о блокировке YouTube не совсем верная. Он подчеркнул, что в стране будут использоваться различные инструменты до тех пор, пока они работают на пользу. Создание мультимедийного портала Videobel – белорусского аналога YouTube – министр объяснил тем, что платформа необходима на случай, если Белоруссию «обрежут» от американского видеохостинга.

Videobel – первая ОТТ-платформа в Белоруссии. На площадке размещены материалы белорусских журналистов, в режиме реального времени транслируются телеканалы. В конце августа замглавы администрации президента Владимир Перцов, сообщая о работе над Videobel, обратил внимание на непредсказуемую ситуацию, которая сейчас складывается с YouТube.

В России замедление YouTube началось в июле. О масштабных проблемах в работе видеохостинга начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил оператор «Ростелеком». 3 августа YouТube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей, позднее на ПК видео полностью перестали загружаться, на телефонах некоторых операторов можно смотреть видео только в плохом качестве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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