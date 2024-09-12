В Белоруссии не планируют блокировать YouTube
На сегодня задача заблокировать YouTube в Белоруссии не стоит, сообщил министр информации страны Марат Марков. Его слова передает «БелТА».
«Как только мы почувствуем угрозу со стороны любого поставщика услуги, мы будем адекватно действовать. Адекватно, соразмерно, дипломатически верно. Но сегодня не стоит задача что-то закрывать самим», – сказал он.
По словам Маркова, постановка вопроса о блокировке YouTube не совсем верная. Он подчеркнул, что в стране будут использоваться различные инструменты до тех пор, пока они работают на пользу. Создание мультимедийного портала Videobel – белорусского аналога YouTube – министр объяснил тем, что платформа необходима на случай, если Белоруссию «обрежут» от американского видеохостинга.
Videobel – первая ОТТ-платформа в Белоруссии. На площадке размещены материалы белорусских журналистов, в режиме реального времени транслируются телеканалы. В конце августа замглавы администрации президента Владимир Перцов, сообщая о работе над Videobel, обратил внимание на непредсказуемую ситуацию, которая сейчас складывается с YouТube.
В России замедление YouTube началось в июле. О масштабных проблемах в работе видеохостинга начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил оператор «Ростелеком». 3 августа YouТube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей, позднее на ПК видео полностью перестали загружаться, на телефонах некоторых операторов можно смотреть видео только в плохом качестве.