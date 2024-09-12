В Белоруссии не планируют блокировать YouTube

По словам Маркова, постановка вопроса о блокировке YouTube не совсем верная. Он подчеркнул, что в стране будут использоваться различные инструменты до тех пор, пока они работают на пользу. Создание мультимедийного портала Videobel – белорусского аналога YouTube – министр объяснил тем, что платформа необходима на случай, если Белоруссию «обрежут» от американского видеохостинга.