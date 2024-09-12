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Дмитрий Медведев вошел в список кандидатов в совет директоров «Ростелекома»

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев может войти в состав совета директоров ПАО «Ростелеком» – его фамилия есть в списке кандидатов. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил представитель компании.

В бюллетене для голосования на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2023 г. по вопросу «Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком» опубликован список, в который, кроме Медведева, вошли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор ГТК «Россия-1» Антон Златопольский, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава «Новых цифровых решений» Вадим Семенов, председатель правления АО «Согаз» Антон Устинов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

В августе совет директоров ПАО «Ростелеком» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2023 г. в размере 6,06 руб. на одну акцию. Совет директоров также определил 27 сентября 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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