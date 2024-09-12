Дмитрий Медведев вошел в список кандидатов в совет директоров «Ростелекома»

В бюллетене для голосования на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2023 г. по вопросу «Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком» опубликован список, в который, кроме Медведева, вошли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор ГТК «Россия-1» Антон Златопольский, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава «Новых цифровых решений» Вадим Семенов, председатель правления АО «Согаз» Антон Устинов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.