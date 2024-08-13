Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды в 6,06 рублей за акцию

В ноябре 2023 г. акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды по итогам 2022 г. в размере 5,45 руб. на акцию. В «Ростелекоме» тогда уточнили, что дивиденды получат все инвесторы – владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций. Одинаковый размер выплат в 5,45 руб. на акцию установили для обоих видов бумаг.