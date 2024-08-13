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Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды в 6,06 рублей за акцию

Ведомости

Совет директоров ПАО «Ростелеком» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2023 г. в размере 6,06 руб. на одну акцию. Об этом сообщается на сайте компании

Совет директоров также определил 27 сентября 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В ноябре 2023 г. акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды по итогам 2022 г. в размере 5,45 руб. на акцию. В «Ростелекоме» тогда уточнили, что дивиденды получат все инвесторы – владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций. Одинаковый размер выплат в 5,45 руб. на акцию установили для обоих видов бумаг. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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