Глава ФНС представил технологии процесс-майнинга и айтрекинга коллегам из БРИКС
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров продемонстрировал технологии процесс-майнинга и айтрекинга на встрече руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.
Процесс-майнинг позволяет моделировать реальные процессы на основе собранного массива данных, который включает набор действий внешних пользователей в сервисах ФНС или действий инспекторов в закрытых системах – внутренних пользователей. Иначе этот процесс называется сбором цифровых следов (логов) из информационных систем. За счет этого формируется «цифровой слепок» реального процесса, который удобно анализировать.
Автоматизированное исследование таких данных позволяет выявлять сложности на разных этапах и их причины, чтобы выстраивать процессы оптимально, сокращать время оказания услуг налогоплательщикам, снижать трудозатраты. Таким образом, например, удалось добиться сокращения среднего времени обработки деклараций 3-НДФЛ с четырех месяцев до 16 дней, пояснил глава ФНС. При переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения этап проверки документов сократился на 40%.
Айтрекинг применяется в лаборатории пользовательского тестирования ФНС России. Это устройство, которое фиксирует данные о том, куда конкретно на экране смотрит пользователь, и как долго. С его помощью можно выявить, что важные элементы находятся в зонах, куда респондент не смотрел, а также определить, сколько он на них фокусируется.
Егоров также презентовал сайт налогового сотрудничества БРИКС, который станет цифровой платформой по обмену лучшими практиками в библиотеке знаний.
«Идея о создании пространства по обмену опытом и накопленными знаниями стран БРИКС в налоговом администрировании появилась из договоренностей, достигнутых на встрече глав БРИКС в Кейптауне в 2023 г. Взяв это за основу, мы создали сайт, способный выполнить эти задачи», – рассказал Егоров.
ФНС России начала процесс цифровизации с 2010 г. С 2015 г. ведомство развивает клиентские сервисы, с 2021 г. в рамках федеральной программы «Государство для людей» поддерживает тренд клиентоцентричности.