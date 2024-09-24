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Глава ФНС представил технологии процесс-майнинга и айтрекинга коллегам из БРИКС

Ведомости

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров продемонстрировал технологии процесс-майнинга и айтрекинга на встрече руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Процесс-майнинг позволяет моделировать реальные процессы на основе собранного массива данных, который включает набор действий внешних пользователей в сервисах ФНС или действий инспекторов в закрытых системах – внутренних пользователей. Иначе этот процесс называется сбором цифровых следов (логов) из информационных систем. За счет этого формируется «цифровой слепок» реального процесса, который удобно анализировать.

Автоматизированное исследование таких данных позволяет выявлять сложности на разных этапах и их причины, чтобы выстраивать процессы оптимально, сокращать время оказания услуг налогоплательщикам, снижать трудозатраты. Таким образом, например, удалось добиться сокращения среднего времени обработки деклараций 3-НДФЛ с четырех месяцев до 16 дней, пояснил глава ФНС. При переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения этап проверки документов сократился на 40%.

Айтрекинг применяется в лаборатории пользовательского тестирования ФНС России. Это устройство, которое фиксирует данные о том, куда конкретно на экране смотрит пользователь, и как долго. С его помощью можно выявить, что важные элементы находятся в зонах, куда респондент не смотрел, а также определить, сколько он на них фокусируется.

Егоров также презентовал сайт налогового сотрудничества БРИКС, который станет цифровой платформой по обмену лучшими практиками в библиотеке знаний.

«Идея о создании пространства по обмену опытом и накопленными знаниями стран БРИКС в налоговом администрировании появилась из договоренностей, достигнутых на встрече глав БРИКС в Кейптауне в 2023 г. Взяв это за основу, мы создали сайт, способный выполнить эти задачи», – рассказал Егоров.

ФНС России начала процесс цифровизации с 2010 г. С 2015 г. ведомство развивает клиентские сервисы, с 2021 г. в рамках федеральной программы «Государство для людей» поддерживает тренд клиентоцентричности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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