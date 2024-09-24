Глава ФНС представил технологии процесс-майнинга и айтрекинга коллегам из БРИКС

Айтрекинг применяется в лаборатории пользовательского тестирования ФНС России. Это устройство, которое фиксирует данные о том, куда конкретно на экране смотрит пользователь, и как долго. С его помощью можно выявить, что важные элементы находятся в зонах, куда респондент не смотрел, а также определить, сколько он на них фокусируется.