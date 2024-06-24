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ФНС проведет соцопрос о своем имидже среди россиян

Многолетний курс на человекоцентричность показал результаты, но проблемы остались, говорят эксперты
Софья Ермакова
Больше всего сейчас недовольны налогоплательщики, которые не пользуются всем арсеналом средств общения с налоговиками/ Константин Михальчевский / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) заказала комплексное социологическое исследование, чтобы определить восприятие ее работы гражданами и бизнесом. Такую заявку служба разместила на сайте госзакупок в конце мая. Исполнителя определили 20 июня. Название компании не указано, но известно, что соцопрос обойдется ФНС в 3,3 млн руб. Окончание работ запланировано на 15 ноября.

Для повышения качества услуг и исполнения своих функций налоговой необходима честная и независимая оценка, поясняется в техническом задании. Кроме того, для дальнейшего развития сервисного подхода в работе ФНС нужно понимать, чего недостает налогоплательщикам и какие жизненные ситуации и проблемы не охвачены в рамках решений, которые она предлагает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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