ФНС проведет соцопрос о своем имидже среди россиян

Для повышения качества услуг и исполнения своих функций налоговой необходима честная и независимая оценка, поясняется в техническом задании. Кроме того, для дальнейшего развития сервисного подхода в работе ФНС нужно понимать, чего недостает налогоплательщикам и какие жизненные ситуации и проблемы не охвачены в рамках решений, которые она предлагает.