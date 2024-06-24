ФНС проведет соцопрос о своем имидже среди россиян

ФНС проведет соцопрос о своем имидже среди россиянМноголетний курс на человекоцентричность показал результаты, но проблемы остались, говорят эксперты
Федеральная налоговая служба (ФНС) заказала комплексное социологическое исследование, чтобы определить восприятие ее работы гражданами и бизнесом. Такую заявку служба разместила на сайте госзакупок в конце мая. Исполнителя определили 20 июня. Название компании не указано, но известно, что соцопрос обойдется ФНС в 3,3 млн руб. Окончание работ запланировано на 15 ноября.
Для повышения качества услуг и исполнения своих функций налоговой необходима честная и независимая оценка, поясняется в техническом задании. Кроме того, для дальнейшего развития сервисного подхода в работе ФНС нужно понимать, чего недостает налогоплательщикам и какие жизненные ситуации и проблемы не охвачены в рамках решений, которые она предлагает.
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