OpenAI представила нового голосового помощника для ChatGPT

Презентация новой модели ИИ состоялась 13 мая 2024 г. В одной из демонстраций голосовой помощник ChatGPT смог прочитать сказку с разными голосами, эмоциями и тоном. ChatGPT также использовал возможности своего «зрения», чтобы решить математическое уравнение, написанное на листе бумаги. Кроме того, была продемонстрирована способность новой модели переводить материалы с разных языков в режиме реального времени. Главный технический директор компании Мира Мурати сообщил, что GPT-4o будет предлагаться бесплатно, но платные пользователи получат более широкие возможности.