OpenAI представила нового голосового помощника для ChatGPT
OpenAI запускает нового голосового помощника для всех платных пользователей своего чат-бота ChatGPT. Ранее запуск был отменен из-за потенциальных проблем с безопасностью, сообщает Bloomberg.
Помощник будет работать на базе новой модели GPT-4o. Разработчик сообщил, что начал внедрять опцию голосового помощника для подписчиков ChatGPT Plus и пользователей своего сервиса для бизнеса ChatGPT Team. Как отмечает агентство, новому помощнику не хватает ряда функций, которые компания изначально показала. Например, чат-бот в настоящее время не может получить доступ к функции «компьютерного зрения», которая позволила бы ему предлагать обратную связь, используя изображение с камеры смартфона.
Презентация новой модели ИИ состоялась 13 мая 2024 г. В одной из демонстраций голосовой помощник ChatGPT смог прочитать сказку с разными голосами, эмоциями и тоном. ChatGPT также использовал возможности своего «зрения», чтобы решить математическое уравнение, написанное на листе бумаги. Кроме того, была продемонстрирована способность новой модели переводить материалы с разных языков в режиме реального времени. Главный технический директор компании Мира Мурати сообщил, что GPT-4o будет предлагаться бесплатно, но платные пользователи получат более широкие возможности.