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OpenAI представила нового голосового помощника для ChatGPT

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OpenAI запускает нового голосового помощника для всех платных пользователей своего чат-бота ChatGPT. Ранее запуск был отменен из-за потенциальных проблем с безопасностью, сообщает Bloomberg.

Помощник будет работать на базе новой модели GPT-4o. Разработчик сообщил, что начал внедрять опцию голосового помощника для подписчиков ChatGPT Plus и пользователей своего сервиса для бизнеса ChatGPT Team. Как отмечает агентство, новому помощнику не хватает ряда функций, которые компания изначально показала. Например, чат-бот в настоящее время не может получить доступ к функции «компьютерного зрения», которая позволила бы ему предлагать обратную связь, используя изображение с камеры смартфона.

Презентация новой модели ИИ состоялась 13 мая 2024 г. В одной из демонстраций голосовой помощник ChatGPT смог прочитать сказку с разными голосами, эмоциями и тоном. ChatGPT также использовал возможности своего «зрения», чтобы решить математическое уравнение, написанное на листе бумаги. Кроме того, была продемонстрирована способность новой модели переводить материалы с разных языков в режиме реального времени. Главный технический директор компании Мира Мурати сообщил, что GPT-4o будет предлагаться бесплатно, но платные пользователи получат более широкие возможности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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