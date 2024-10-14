TSMC планирует увеличить число заводов по производству чипов в Европе
Крупнейший производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) планирует увеличить количество заводов по производству чипов в Европе. Об этом сообщил министр Национального совета по науке и технологиям Тайваня Ву Ченг-вен в интервью Bloomberg.
«Они начали строительство первого завода в Дрездене и уже планируют следующие несколько заводов в будущем для различных секторов рынка», – уточнил министр.
По его словам, компания еще должна будет оценить, стоит ли расширяться в Германии или строить заводы в других частях Евросоюза. Правительство Тайваня рассматривает возможность поддержки производителя в инвестировании в чешское предприятие, которое находится недалеко от Дрездена. TSMC также собирается выделить более $65 млрд на создание трех заводов в американском штате Аризона.
TSMC – крупнейший в мире производитель микросхем, является крупным поставщиком для Apple и Nvidia. За II квартал производитель нарастил чистую прибыль на 36%, до 247,8 млрд тайваньских долларов ($7,6 млрд) по сравнению с 181,8 млрд тайваньских долларов ($5,5 млрд) за аналогичный период прошлого года.
В 2023 г. TSMC впервые стала крупнейшим в мире по выручке производителем полупроводников. Ее выручка в 2023 г. составила $69,3 млрд, Intel – $54,23 млрд, Samsung Electronics – $50,99 млрд.