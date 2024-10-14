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TSMC планирует увеличить число заводов по производству чипов в Европе

Ведомости

Крупнейший производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) планирует увеличить количество заводов по производству чипов в Европе. Об этом сообщил министр Национального совета по науке и технологиям Тайваня Ву Ченг-вен в интервью Bloomberg.

«Они начали строительство первого завода в Дрездене и уже планируют следующие несколько заводов в будущем для различных секторов рынка», – уточнил министр.

По его словам, компания еще должна будет оценить, стоит ли расширяться в Германии или строить заводы в других частях Евросоюза. Правительство Тайваня рассматривает возможность поддержки производителя в инвестировании в чешское предприятие, которое находится недалеко от Дрездена. TSMC также собирается выделить более $65 млрд на создание трех заводов в американском штате Аризона.

TSMC – крупнейший в мире производитель микросхем, является крупным поставщиком для Apple и Nvidia. За II квартал производитель нарастил чистую прибыль на 36%, до 247,8 млрд тайваньских долларов ($7,6 млрд) по сравнению с 181,8 млрд тайваньских долларов ($5,5 млрд) за аналогичный период прошлого года.

В 2023 г. TSMC впервые стала крупнейшим в мире по выручке производителем полупроводников. Ее выручка в 2023 г. составила $69,3 млрд, Intel – $54,23 млрд, Samsung Electronics – $50,99 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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