В Норвегии намерены ограничить использование соцсетей детям до 15 лет
Правительство Норвегии готовит законопроект, который предоставит жителям страны возможность использования соцсетей только с 15 лет. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на премьер-министра Йонаса Гара Стере.
Сейчас в стране уже действует возрастной ценз – дети могут пользоваться соцсетями только с 13 лет. Но, согласно исследованию норвежского управления СМИ, более половины детей в возрасте 9 – 11 лет все равно пользуются соцсетями. Премьер-министр заявил, что чиновники должны вмешаться, чтобы защитить молодое поколение от «власти алгоритмов».
В сентябре австралийские власти объявили о разработке запрета на использование соцсетей среди подростков. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе говорил, что запрет позволит не только оградить детей от онлайн-угроз, но и поможет «приобрести реальный жизненный опыт». Ограничения могут затронуть подростков в возрасте около 14-16 лет.
Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что запрет социальных сетей для детей в Австралии может повлечь за собой социальную изоляцию подростков.