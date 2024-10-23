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В Норвегии намерены ограничить использование соцсетей детям до 15 лет

Ведомости

Правительство Норвегии готовит законопроект, который предоставит жителям страны возможность использования соцсетей только с 15 лет. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на премьер-министра Йонаса Гара Стере.

Сейчас в стране уже действует возрастной ценз – дети могут пользоваться соцсетями только с 13 лет. Но, согласно исследованию норвежского управления СМИ, более половины детей в возрасте 9 – 11 лет все равно пользуются соцсетями. Премьер-министр заявил, что чиновники должны вмешаться, чтобы защитить молодое поколение от «власти алгоритмов».

В сентябре австралийские власти объявили о разработке запрета на использование соцсетей среди подростков. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе говорил, что запрет позволит не только оградить детей от онлайн-угроз, но и поможет «приобрести реальный жизненный опыт». Ограничения могут затронуть подростков в возрасте около 14-16 лет.

Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что запрет социальных сетей для детей в Австралии может повлечь за собой социальную изоляцию подростков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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