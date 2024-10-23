В Норвегии намерены ограничить использование соцсетей детям до 15 лет

Сейчас в стране уже действует возрастной ценз – дети могут пользоваться соцсетями только с 13 лет. Но, согласно исследованию норвежского управления СМИ, более половины детей в возрасте 9 – 11 лет все равно пользуются соцсетями. Премьер-министр заявил, что чиновники должны вмешаться, чтобы защитить молодое поколение от «власти алгоритмов».