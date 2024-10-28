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РБК: Минцифры намерено создать собственное Linux-сообщество

Ведомости

Минцифры России планирует создать собственное Linux-сообщество из разработчиков тех стран, которые будут готовы работать с РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. Так в министерстве отреагировали на отстранение 11 российских специалистов, занимавшихся разработкой ядра операционной системы Linux.

«Увольнение российских сотрудников Linux можно расценить как очередной факт дискриминации. Ключевым направлением, на наш взгляд, на сегодняшний день является усиление кооперации и установление диалога с теми странами, которые готовы работать с нами», – рассказал представитель Минцифры.

Он не уточнил, обсуждалось ли уже создание подобной альтернативной структуры с какими-то странами.

Linux-сообщество – это группа пользователей и разработчиков, работающих над открытым программным обеспечением. Объединение (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), в том числе, включает участников из США, стран Европы, Латинской Америки, Африки, Азии и др. 23 октября один из разработчиков ядра Linux Грег Кроа-Хартман решил отстранить 11 российских специалистов, которые участвовали в разработке операционной системы. У большинства из них указаны адреса электронной почты на домене .ru. Причиной их отстранения называются требования законодательства, пишет «Коммерсантъ».

В августе «Ведомости» со ссылкой на данные опроса IT-рекрутингового агентства NewHR писали, что более 60% уехавших за рубеж айтишников продолжают работать на компании, связанные с Россией, хотя 54% и хотят сменить компанию на зарубежную. Только 27% мигрантов работают в зарубежных компаниях: 23% – в международных, 4% – в локальных. При этом в качестве желаемого места работы российскую компанию выбрали лишь 2% опрошенных релокантов, еще 27% хотят работать в «отчасти российских», 50% – в иностранных международных компаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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