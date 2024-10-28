РБК: Минцифры намерено создать собственное Linux-сообщество

В августе «Ведомости» со ссылкой на данные опроса IT-рекрутингового агентства NewHR писали, что более 60% уехавших за рубеж айтишников продолжают работать на компании, связанные с Россией, хотя 54% и хотят сменить компанию на зарубежную. Только 27% мигрантов работают в зарубежных компаниях: 23% – в международных, 4% – в локальных. При этом в качестве желаемого места работы российскую компанию выбрали лишь 2% опрошенных релокантов, еще 27% хотят работать в «отчасти российских», 50% – в иностранных международных компаниях.