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Робота-помощника на «Госуслугах» оснастят отечественным ИИ

Бета-версию консультанта планируется запустить до конца года
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости

Минцифры до конца года планирует запустить на «Госуслугах» бета-версию консультанта на основе отечественного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в ходе пленарного заседания форума «Инфотех-2024» сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, министерство видит гигантский потенциал использования ИИ в процессе предоставления госуслуг. Прежде всего возможность дать очень быстрый, точечный ответ на любой вопрос, связанный с получением услуги, уточнил он.

«Мы уже интегрировали российские модели и с начала года проводим закрытые тестирования, в конце года откроем бета-версию», – сказал Шадаев. Министр добавил, что во время тестирования были отмечены высокие результаты скорости предоставления пользователю ответов на вопросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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