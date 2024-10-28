Робота-помощника на «Госуслугах» оснастят отечественным ИИ

Минцифры до конца года планирует запустить на «Госуслугах» бета-версию консультанта на основе отечественного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в ходе пленарного заседания форума «Инфотех-2024» сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, министерство видит гигантский потенциал использования ИИ в процессе предоставления госуслуг. Прежде всего возможность дать очень быстрый, точечный ответ на любой вопрос, связанный с получением услуги, уточнил он.