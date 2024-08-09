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Больше половины IT-релокантов работают на связанные с Россией компании

Найти позицию за рубежом, не связанную с нашей страной, удалось пока только четверти мигрантов
Лиана Липанова
Большинство релокантов из IT-отрасли хотят работать на иностранцев, но трудятся на отечественный бизнес/ Freepik

Более 60% уехавших за рубеж айтишников продолжают работать на компании, связанные с Россией, хотя 54% и хотят сменить компанию на зарубежную. Об этом свидетельствуют данные опроса IT-рекрутингового агентства NewHR (есть у «Ведомостей»). Непосредственно на российские компании работают 25% опрошенных мигрантов, а еще 36% – в зарубежных компаниях с российскими корнями.

Только 27% мигрантов работают в зарубежных компаниях: 23% – в международных, 4% – в локальных. При этом в качестве желаемого места работы российскую компанию выбрали лишь 2% опрошенных релокантов, еще 27% хотят работать в «отчасти российских», 50% – в иностранных международных компаниях и 4% – в иностранной локальной компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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