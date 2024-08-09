Больше половины IT-релокантов работают на связанные с Россией компании

Более 60% уехавших за рубеж айтишников продолжают работать на компании, связанные с Россией, хотя 54% и хотят сменить компанию на зарубежную. Об этом свидетельствуют данные опроса IT-рекрутингового агентства NewHR (есть у «Ведомостей»). Непосредственно на российские компании работают 25% опрошенных мигрантов, а еще 36% – в зарубежных компаниях с российскими корнями.