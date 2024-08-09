Больше половины IT-релокантов работают на связанные с Россией компании

Больше половины IT-релокантов работают на связанные с Россией компанииНайти позицию за рубежом, не связанную с нашей страной, удалось пока только четверти мигрантов
Более 60% уехавших за рубеж айтишников продолжают работать на компании, связанные с Россией, хотя 54% и хотят сменить компанию на зарубежную. Об этом свидетельствуют данные опроса IT-рекрутингового агентства NewHR (есть у «Ведомостей»). Непосредственно на российские компании работают 25% опрошенных мигрантов, а еще 36% – в зарубежных компаниях с российскими корнями.
Только 27% мигрантов работают в зарубежных компаниях: 23% – в международных, 4% – в локальных. При этом в качестве желаемого места работы российскую компанию выбрали лишь 2% опрошенных релокантов, еще 27% хотят работать в «отчасти российских», 50% – в иностранных международных компаниях и 4% – в иностранной локальной компании.
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