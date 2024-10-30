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Минцифры намерено создать единый прайс-лист на закупку софта госкомпаниями

Ведомости

До конца 2024 г. Минцифры планирует разработать единый прайс-лист для закупок госорганами и госкомпаниями основных программных продуктов. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на недавно прошедшем заседании Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), передает РБК со ссылкой на источник на IT-рынке.

По данным собеседника агентства из Минцифры, такая работа будет проводиться совместно с участниками рынка и Счетной палатой.

По словам Шадаева, Счетная палата обнаружила, что госкомпании закупают один и тот же софт при примерно одинаковых объёмах лицензий и условиях лицензирования, но по разной стоимости. Ведомство сочло недобросовестными действия как заказчиков, так и разработчиков. Министр отметил, что в прайс-листе, который предполагается создать, будет установлен диапазон цен, которые не должны повышаться. Он будет зависеть от объема закупки софта.

Цены на российские программные продукты растут с начала 2022 г. За год с марта того года цены увеличились на 20–40%, сообщал зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов. Тогда рост цен на операционные системы оценивался в 30–50%. Летом 2023 г. крупнейшие отечественные софтверные ассоциации заключили соглашение о добровольном ограничении роста цен до 2028 г.

11 октября «Ведомости» писали, что в начале сентября ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКП ПОО), основанная «Росатомом», «Газпром нефтью», «Транснефтью», РЖД, Дом.РФ, «Роскосмосом», «Ростехом» и «Ростелекомом», попросили Шадаева и председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна предусмотреть индивидуальные сроки перехода на отечественный софт объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). С января 2025 г. по указу президента Владимира Путина госорганам и госкомпаниям запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах КИИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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