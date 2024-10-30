Минцифры намерено создать единый прайс-лист на закупку софта госкомпаниями
До конца 2024 г. Минцифры планирует разработать единый прайс-лист для закупок госорганами и госкомпаниями основных программных продуктов. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на недавно прошедшем заседании Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), передает РБК со ссылкой на источник на IT-рынке.
По данным собеседника агентства из Минцифры, такая работа будет проводиться совместно с участниками рынка и Счетной палатой.
По словам Шадаева, Счетная палата обнаружила, что госкомпании закупают один и тот же софт при примерно одинаковых объёмах лицензий и условиях лицензирования, но по разной стоимости. Ведомство сочло недобросовестными действия как заказчиков, так и разработчиков. Министр отметил, что в прайс-листе, который предполагается создать, будет установлен диапазон цен, которые не должны повышаться. Он будет зависеть от объема закупки софта.
Цены на российские программные продукты растут с начала 2022 г. За год с марта того года цены увеличились на 20–40%, сообщал зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов. Тогда рост цен на операционные системы оценивался в 30–50%. Летом 2023 г. крупнейшие отечественные софтверные ассоциации заключили соглашение о добровольном ограничении роста цен до 2028 г.
11 октября «Ведомости» писали, что в начале сентября ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКП ПОО), основанная «Росатомом», «Газпром нефтью», «Транснефтью», РЖД, Дом.РФ, «Роскосмосом», «Ростехом» и «Ростелекомом», попросили Шадаева и председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна предусмотреть индивидуальные сроки перехода на отечественный софт объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). С января 2025 г. по указу президента Владимира Путина госорганам и госкомпаниям запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах КИИ.