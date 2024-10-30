Минцифры намерено создать единый прайс-лист на закупку софта госкомпаниями

По словам Шадаева, Счетная палата обнаружила, что госкомпании закупают один и тот же софт при примерно одинаковых объёмах лицензий и условиях лицензирования, но по разной стоимости. Ведомство сочло недобросовестными действия как заказчиков, так и разработчиков. Министр отметил, что в прайс-листе, который предполагается создать, будет установлен диапазон цен, которые не должны повышаться. Он будет зависеть от объема закупки софта.