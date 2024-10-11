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«Росатом», «Газпром нефть» и «Роскосмос» хотят отложить переход на российский софт

Для ряда проектов заказчики просят продлить сроки на пару лет – до 2027 года
Анна Устинова
Российские программисты не смогли обеспечить крупную промышленность своими разработками к 2025 г./ Григорий Сысоев / РИА Новости

Крупнейшие промышленные компании в очередной раз попросили дать им «переходный период», т. е. отсрочку для перевода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт. Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКП ПОО), основанная «Росатомом», «Газпром нефтью», «Транснефтью», РЖД, Дом.РФ, «Роскосмосом», «Ростехом» и «Ростелекомом», 3 сентября обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву и председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой предусмотреть индивидуальные сроки перехода на отечественный софт объектов КИИ. «Ведомости» ознакомились с копией письма.

По указу президента Владимира Путина с 1 января 2025 г. госорганам и госкомпаниям запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах КИИ. Помимо того в марте 2024 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который наделил бы кабмин полномочиями определять по каждой отрасли типы информсистем, которые нужно относить к значимым объектам КИИ. В конце июля законопроект был принят в первом чтении, с тех пор остается без движения. Но требование по переходу объектов на отечественное ПО с 1 января 2025 г. остается неизменным. Поэтому формально компании имеют право самостоятельно определять, какие элементы их инфраструктуры относятся к КИИ. Зачастую компании этим пренебрегают и минимизируют количество систем, которые определяются как значимые объекты КИИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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