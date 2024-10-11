«Росатом», «Газпром нефть» и «Роскосмос» хотят отложить переход на российский софт

По указу президента Владимира Путина с 1 января 2025 г. госорганам и госкомпаниям запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах КИИ. Помимо того в марте 2024 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который наделил бы кабмин полномочиями определять по каждой отрасли типы информсистем, которые нужно относить к значимым объектам КИИ. В конце июля законопроект был принят в первом чтении, с тех пор остается без движения. Но требование по переходу объектов на отечественное ПО с 1 января 2025 г. остается неизменным. Поэтому формально компании имеют право самостоятельно определять, какие элементы их инфраструктуры относятся к КИИ. Зачастую компании этим пренебрегают и минимизируют количество систем, которые определяются как значимые объекты КИИ.