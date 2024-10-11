«Росатом», «Газпром нефть» и «Роскосмос» хотят отложить переход на российский софт

«Росатом», «Газпром нефть» и «Роскосмос» хотят отложить переход на российский софтДля ряда проектов заказчики просят продлить сроки на пару лет – до 2027 года
Крупнейшие промышленные компании в очередной раз попросили дать им «переходный период», т. е. отсрочку для перевода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт. Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКП ПОО), основанная «Росатомом», «Газпром нефтью», «Транснефтью», РЖД, Дом.РФ, «Роскосмосом», «Ростехом» и «Ростелекомом», 3 сентября обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву и председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой предусмотреть индивидуальные сроки перехода на отечественный софт объектов КИИ. «Ведомости» ознакомились с копией письма.
По указу президента Владимира Путина с 1 января 2025 г. госорганам и госкомпаниям запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах КИИ. Помимо того в марте 2024 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который наделил бы кабмин полномочиями определять по каждой отрасли типы информсистем, которые нужно относить к значимым объектам КИИ. В конце июля законопроект был принят в первом чтении, с тех пор остается без движения. Но требование по переходу объектов на отечественное ПО с 1 января 2025 г. остается неизменным. Поэтому формально компании имеют право самостоятельно определять, какие элементы их инфраструктуры относятся к КИИ. Зачастую компании этим пренебрегают и минимизируют количество систем, которые определяются как значимые объекты КИИ.